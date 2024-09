Sve pokazala u programu uživo: Žana otkrila da je Ivan molio Jelenu za novac, kukao kako nema šta da jede, a onda joj udario na potomstvo

Juče zvanično startovala nova programska šema RED televizije koja će, pored starih, proverenih TV formata, biti obogaćena novim emisijama o kojima će brujati domaća javnost. Jedna od njih jeste i emisija simboličnog naziva "RedAkcija"!

Voditelji Nikola Žugić i Sanja Arsić su ugostili Žanu Ominu i voditelja i novinara Darka Tanasijevića sa kojima su razgovarali o aktuelnim temama Elite 8.

Žana je u toku emisije otkrila šta misli o Nenadu Marinković Gastozu:

- On je sjajna, inovativna, prezanimljiv, mi smo dobri i privatno. Video sam da je blizak sa Aneli. - rekla je Žana.

- Verujem da će neko da mu se zameri, oni razmišljaju kada je neko poznata zvezda ili rijaliti igrač, onda ti slabije poznati, ili se druže sa njim, ili se "nakače" na njega, pa da se polemiše o tom sukobu - govorio je Darko.

- Ja mislim da će devojke sa njim pokušati da ostvare neki ljubavni odnos ili neku priču sa njim - dodala je Žana.

ŽAna je nakon toga prokomentarisla Ivana Marinkovića:

- On je pominjao moje maloletno dete, tužen je i sada ću ga za sve tužiti. On je meni pretio da će me tužiti zbog kore od banane, a njega mogu da komentarišem do iznemoglosti, on je genetski otpadak ljudskog roda, ja stojim iza svojih reči. Neko ko sebe predstavlja rijaliti gigantom, ko je najplaćeniji rijaliti igrač, a on prosi sa parče hleba. Ja imam dokaze da je on neizlečeni alkoholičar, da nema pare, moli Jelenu da mu pozajmi.

Autor: N.Brajović