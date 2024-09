Radi je sujeta: Jelena šokirana kako Ivan može da flertuje sa Brankom, a od nje traži razgovor (VIDEO)

Nije očekivala Ivana u ovakvom izdanju!

Jelena Ilić Marinković jadala se Urošu Staniću, te je otkrila da joj je neshvatljivo kako Ivan Marinković može da flertuje sa Brankom Knežević, a u isto vreme traži i razgovor sa njom.

- Ja sam rešila samo da ga kuliram. Prvo veče je hteo da mi nosi džakove, a kada je video Uroša, uzeo da vileni i da baca. Sutra odmah krenuo da se muva sa ovom Brankom, a traži sa mnom da razgovora. Njega boli to što je mislio da ću ja da se je*em sa svima, kao ja ću pokazati lice. Ja takvo stvorenje nisam videla u životu, znaš koliko to njega nervira što se ja sad ponašam normalno. On mene vređao i dok ga nisam prevarila, a ne sad. Ovo je sve već viđeno, ja ga znam najbolje - rekla je Jelena.

- Totalno se izgubio, ne zna šta radi. Želi da se pomiri, želi da te uvredi i ponizi - rekao je Uroš.

- On ne može mene da povredi jer ja da hoću bila bih sa njim - rekla je Jelena.

- On namerno radi ovo tebi u inat, on kad bude video da ti nemaš reakciju on će nju šutnuti - rekao je Uroš.

- Pa naravno, zato i hoće da razgovaramo, da ispipa teren. Miljana mu je posrednik u svemu. Toliko ih znam oboje da to nije realno, samo će da se ukanale svi kompletno - rekla je Jelena.

- Ivan i Miljana će prvom prilikom da se pljuju i da pogaze sve lepo što su pričali - rekao je Uroš.

- Pa naravno, pljuvali su se i napolju - rekla je Jelena.

- Pomirio se s njom da bi ispalo da si ti bila prepreka da on viđa dete - rekao je Uroš.

- Pa naravno, smešni su - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.