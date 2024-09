Pričaće da volim starije: Rajačić šokiran njegovim odnosom sa Kačavendom, Đole, Mateja i Aneli ga sprdaju! (VIDEO)

Od mržnje do ljubavi!

Uroš Rajačić sabirao je utiske sa Matejom Matijevićem i Đoletom Kraljem o njegovom celovečernjem razgovoru sa Milenom Kačavendom.

- Brate, šta je sa mnom. Ja sam ozbiljno poremećen ali nisam samo ja -rekao je Uroš.

- Pa vama je do jaja zajedno i to je to -rekao je Mateja.

- Meni je sve ovo čudno, jako mi je bolesno što sve radim. Na kraju će da pričaju da volim starije -rekao je Rajačić.

- Šta fali Mileni ona je lepa žena -rekao je Đole.

- Mi smo se sreli i krenuli da se vređamo ali na kraju pričali celu noć -rekao je Rajačić.

Uroše tvoje srce pripada starijoj ženi, šta ima tu loše. Sad ti meni reci kako jeste, ja mislim da tu postoji itekako nešto -rekla je Aneli.

Ali to su bolesni odnosi, jel možeš da veruješ da smo pričali satima -rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja