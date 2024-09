Šokiran sam: Đedović otkrio kako gleda na zbližavanje Kačavende i Rajačića, pa opleo po Terzi zbog Sofije Janićijević!

Bivši učesnik Elite Marko Đedović je za Pink.rs komentarisao ponašanje takmičara Elite 8 na sinoćnoj žurki.

Na samom startu Marka smo upitali kako gleda na zbližavanje Uroša Rajačića i Milene Kačavende:

- Milena se samo sprda, Uroš će da proći kao Samir, jer Milena je velika zavodnica, lepa, zgodna, mislim da je to njeno ponašanje samo zabava, posle toliko godina u braku, samo mala potreba da se oseti živom, i da joj neko deli komplimente, ali svi znamo da od toga neće biti ništa - rekao je Marko.

Kako gledaš na zbližavanje Mateje i Aneli?

-Preslatki su, baš sam za njih, podržavam ih -rekao je Marko.

Moramo te upitati i za to što je Terza slao srce Sofiji Janićijević dok je pokušao da se sakrije od kamera i što joj je posle poklonio medeno srce?

- Šokiran sam, čuo sam se sa Milicom, pokušavam da je smirim, nisam se tome nadao, nije problem samo u medenom srcu, već je problem o srcu koje je poslao Terza kada je išao u Rajski vrt, a Sofija je sve to rekla Teodori. Jako ružno što je Terza to uradio posle onih suza u studiju, a videlo se da nije pio. Ja sam na Milicinoj strani, ona je trudna a to nije normalno da joj neko tako nešto priređuje sada!

Autor: N.Brajović