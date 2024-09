Priznao sve: Car za RedAkciju otkrio da li se pomirio sa Majom Marinković!

Današnju RedAkciju vode voditelji Joca Novinar, Zele i Sanja Arsić.

Na samom početku emisije Filip Car se uključio u emisiju kako bi otkrio da li je u kontaktu sa Majom Marinković i da li su se njih dvoje pomirili.

- Nisu neke stvari validne, to da li je neko i kad je neko bio negde, mene to ne zanima. O meni pišu svašta a dižu mi cene, a to je najvažnije. Jako mi je žao sa jedne strane, a sa druge strane mi je drago jer sam bitan ljudima. - rekao je Car pa je dodao:

- Ja nisam u kontaktu sa Majom Marinović, niti bilo šta. Ja moram da kažem da ne mogu više da se oglašavam za tu temu. Ja verujem da i njoj nije svejedno što to sve izlazi. Cura je izašla iz odnosa, a sada je vezuju sa bivšim - govorio je Car.

Autor: N.Brajović