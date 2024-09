Izbor za Miss napravio haos: Sofija i Ivana zagrmele jedna na drugu, pljušte niski udarci! (VIDEO)

Žestoka drama trese Belu kuću!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u "Elitu" kako bi sa takmičarima pričao o izboru za Miss i Mistera. Reč da iznese svoje mišljenje je dobio Mića Jovanović.

- Mister bi mogao da bude naš seksi trener Soni, Misica neka bude ona koja je pobedila. Žiri su ljudi koji nisu za to, ali su odabrani za to i treba da se poštuje. Imam informaciju da su svi prepisivali od Miljane Kulić, možda im je ona modni stručnjak. Nemam nameru bilo koga da vređam, ja sam surovo iskren i ne sećam se ko je bio u žiriju... Baki i Keti, to je to - govorio je Ćomi.

Nakon njega reč je dobio Dragomir Mijatov da prokomentariše izbor za Miss i Mistera, kao i način na koji je glasao stručni žiri.

- Anđela je trebala da bude Miss, a Ivan Marinković Mister. Ja se slažem samo sa Milenom Kačavendom koji mi je dala jedan bod, to je bilo dovoljno. Nemam ništa konkretno da zamerim - rekao je on.

Missica Sofija Janićijević otkrila je da li nekome smeta njena titula.

- Mislim da ja nikome ne smetam. Ako mene pitate ko treba da bude pobednica to je mala Ivana. Nisam je primetila dok nije počela da vršlja po dvorištu. Ja nisam primetila da ima sa mnom problem, mislila sam da je žiri. Ona je direktno rekla da bi trebala neka druga devojka da pobedi. Mislim da Mića nema veze sa tim, ni ljudi, nego vide i imaju oči - govorila je Sofija.

- Da li potenciranjem tvojih estetskih intervencija žele da omalovaže tvoju lepotu? -pitao je Darko.

- Neka odu i one. Neka se jave mom hirurgu, ako ima spasa - rekla je Sofija.

- Može, trebaju mi samo pare, ako ima neki sponzor - poručila je Ivana.

- Ovde imaju devojke koje kao ja imaju 19 godina, imamo žene. Ne može plastika da se poredi sa prirodnom lepotom. Ja nemam grudi, ona ima - rekla je Ivana.

- Pa kupi, šta ti onda smeta - dodala je Sofija.

- Hoću, čim izađem ja ću cela da se uradim - dodala je Ivana Kneseški.

Autor: A. Nikolić