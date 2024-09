Neće biti upisan kao otac deteta?! Milica otkrila da li će Terza po kazni u bebinim papirima biti NN lice: Gledam do kad će me praviti budalom! (VIDEO)

Trudna Milica Veličković javno je ostavila Borislava Terzića Terzu sa kojim čeka dete nakon što je videla da u "Eliti 8" tajno šalje znakove ljubavi atraktivnoj učesnici Sofiji Janićijević.

Kao da to nije bilo dovoljno, njih dvoje sada javno jedno drugom upućuju komplimente, što Milici pada još teže.

- Sad su počeli otvoreno da flertuju... Možda bi to ostalo neprimećeno sa moje strane da nije bilo tog klipa tajnog srca. Nemam šta da kažem, rekla sam mu već da ću ga ostaviti za bilo koju situaciju, bilo koji povod, ako mi ga on bude dao. Pričao mi je da ne budem budala, da ne budem glupa, da ne padam na neke stvari. Nemam na koje stvari da padam ako nešto on prvi sam započne, ne može niko tebi ništa tamo da nametne. Ovo je sam on dao povoda, ovo je više od materijala, too much za moj ukus. Gledam do kad će da me pravi budalom, pošto sam videla da me pozdravlja, da mi poručuje da mu čuvam dete. Ne znam da l' planira da mu čuvam dete dok šalje srca ili dok navodi devojke da sijaju dok šetaju kućom.

Ne krije da je i dalje u šoku zbog svega što joj se dešava.

- Dobro sam. Ja sam u šoku, verujte mi. Nikad ne plačem, plačem tek posle nekog vremena kada shvatim šta se dogodilo. Danas sam to videla u 8 ujutro, nisam plakala, ništa. Moja majka mi kaže:"Veruj mi da sam u šoku, nisam čak ni besna". Pod stanjem šoku sam, biću sve više besna, ali moram da vidim da se ne stresiram.

Razočarana je i u Teodoru Delić, njenu prijateljicu, koja nije odreagovala kada je videla šta Terza radi.

- Nije imala nikakvu reakciju, ja bih bar imala neku reakciju na nešto. Meni ta devojka nije kriva, ali da mu kaže:"Terza, šta radiš?". Znam da bi Bebica odreagovao da je video. Znam da Teodora Terzu ne bi druknula nikad, ali... On je ubeđen da taj snimak ne postoji - kaže Milica i dodaje:"Držaću se što bolje mogu zbog bebe, svi su mi rekli da se ne stresiram, da ne plačem, sve to utiče na dete, na plod. Ostalo mi je još četiri meseca do porođaja, malo manje..."

Na pitanje da li će upisati Terzu kao oca deteta ili će otac ostati NN, Milica kaže:

- Videću kako se bude ponašao. Ne bih volela da to uradim, prvenstveno zbog njegove porodice, sa kojom sam ja zaista dobra, to je njihovo unuče, bratanac... Ja sam super sa njegovom porodicom, ali videću, sve zavisi od ponašanja. Ako bude nastavio da me blamira u nekom drugom smislu, sve je moguće. Dogovor nam je bio da izađe, da nas izvede iz porodilišta. Iskreno, meni sad ne treba, ali videću dalje od njegovog ponašanja.

Autor: Darko Tanasijević