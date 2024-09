Novinari Milica Krasić i Goran Todorović u novom izdanju emisije "REDakcija" na RED TV ugostili su Kristijana Golubovića, koji je gledaocima otkrio do sada nepoznate pikanterije o aktuelnom učesniku "Elite 8"!

Pre toga, u razgovoru sa novinarima osvrnuo se na današnje učesnike rijalitija.

- Kad kažem novopečenim irjaliti igračima da ja nikada na TV-u nisam išao da stvaram ime i karijeru, već da stvaram i pokazujem nešto novo i inovativno... Ja sam prevazišao sve nivoe dobrog i lošeg ponašanja. Mogu da budem primer ljudima šta smeju, šta ne smeju da rade, šta treba, a šta ne treba - rekao je Kristijan, koji nije krio zadovoljstvo jer će biti jedan od učesnika "Farme 8", koja će se emitovati na Narodnoj TV.

- To je neka nova priča, modifikovana sa "Elita" programom. Biće interakcije, levo-desno... Mislim da je to odlična ideja, da neki koji u "Eliti" umisle da su "Elita", da dođu i pređu na nivo seljaka, da krenemo sa osnove, odakle su svi nikli, a zaboravili su. Opili su ih svetla velikog grada, misle da su neko i nešto, prave fejk ludačke priče, misle da će tako da se proslave, a mnogi i jesu, nažalost. Nijedan rijaliti do sada nije bio do sada da narod ne može da se odluči ko će biti pobednik. To bi bilo predivno, da imate 10-20 kandidata, pa da se bira ko će da pobedi, a ovako uvek imate neku patetiku, bira se najjadnija osoba koja će da pobedi.

Jednog učesnika "Elite 8" bi "verbalno ispresavijao".

- U "Eliti" ima dosta kandidata koje bih preobrazio, pusti bicepse, tricepse, tetovaže, uzmi motiku... Poznajem jednog koji je tu slučajno zalutao, šupalj je na svim poljima, to je tatu-majstor Miloš Simonović. Voleo bih da vidite kakav je to čovek, kada ga verbalno ispresavijam. Poznajemo se, on od straha od istine i grehova u odnosu prema meni... Napravio je u prošlosti jedan geg, napustio je Srbiju zbog mene, otišao je u Austriju. Kada sam ga video ovamo, baš sam se iznenadio šta će on u rijalitiju. On voli glamur, da se slika s poznatima, ali ne može ništa da nam pruži. Zanimljiv je bio skautima jer je sav išaran, na čudan način. On mi je prepravio jednom tetovažu. Loše je tada radio, tek je bio na početku.

Dok su se na ekranu smenjivale njihove zajedničke fotografije iz prošlosti, Kristijan se prisetio urnebesne anegdote - kada je Miloša prevarila tadašnja žena.

- U toj sobi je bila njegova žena, maloletna ćerka i moj telohranitelj. Za sat vremena, koliko je radio tetovažu, njegova žena se zaljubila u mog telohranitelja, u čarapama je istrčala na sneg. Moja bivša supruga Suzana kaže:"Nemoj praviti problem". Video sam kuda tragovi vode, a ona se sakrila ispod auta. Sneg je zatrpavao te tragove, on ju je tražio:"Gde je, gde je otišla". Vidimo devojku leži na ledu, ispod auta i drhti. Imam princip da mu kažem da je prevarila muža ili da me boli briga, jer je psihopata, da joj ne naudi. Rekao sam gde je, morao sam, taj neki kodeks. Bio sam mu jednom ili dvaput u kući. Začudio sam se kako je sa crnom ženom kad je uvek preferirao plavuše. I svaka ga je prevarila - rekao je Kristijan, pa dodao:

- On je lako zaljubljiv, čak ako malo skrene levo ili desno, moguće je da on opet nađe naku plavušu i zakači se za nju. Ne vidim njegov drugi smisao, drugu priču, jer nema šta da nam pruži zapanjujuće, da nas fascinira.

Autor: Darko Tanasijević