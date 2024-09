Ona grize svoju dušu zbog kretena koji je vara: Kristijan Golubović žestoko osudio Terzino ponašanje, evo i zbog čega!

Novinari Milica Krasić i Goran Todorović u novom izdanju emisije "REDakcija" na RED TV ugostili su Kristijana Golubovića, koji je dao svoj sud o flertu Milice Veličković i Borislava Terzića Terze.

Kristijan Golubović zauzeo je stranu Milice Veličković te je otkrio da mu je neshvatljivo kako je Terza mogao to da uradi trudnoj devojci.

- Kristijane, Milica je u šestom mesecu trudnoće. Ona je njemu postavila ultimatum da ne sme nikakav kontakt da ima sa drugim devojkama.

- Ne znam da li treba postavljati ultimatum kada je žena trudna, to se podrazumeva. Žene znaju da uđu u tu depresivnu fazu i otac deteta pogotovo ne bi smeo da joj to priredi - rekao je Kristijan.

- Kako misliš da će to uticati na dete? - upitao je Goran.

- Pa zamislite kada ona sada grize svoju dušu i nokte i gleda kretena koji je vara na televiziji. Za nju je normalno da učini šta god poželi jer brani sebe i svoje dete. On je isprljao tu vezu pre nego što je video to dete. Ja sam otac po četvrti put i tek sad shvatam šta je dete, koja je odgovornost i šta to znači - rekao je Kristijan.

