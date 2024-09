Kristijan Golubović je novinarima Milici Krasić i Goranu Todoroviću u emisiji "REDakcija" na RED TV otvorio dušu o sinu Lazaru, koji se nedavno oženio, Albancima koji su ga godinama tražili kako bi ga likvidirali, a priznao je i u kakvom su odnosu danas njegova supruga Kristina i bivša Ivana, koju je zbog sadašnje ostavio.

Na pitanje zbog čega se njegov sin oženio u strogoj tajnosti, Kristijan je objasnio:

- To je želja snajke i mog sina, da ne bude javno i bučno jer su bajkovit par. Vole da se šetaju po destinacijama sveta, da fotografije drže sa sebe, da ih ne kače na mreže... Uvek se nekako "domaće" moj sin zabavljao sa devojkama. Snajka je predivna, zovem je "večiti školarac".

Njega je dobio sa svojom prvom suprugom, koja je rano preminula.

- Ceo život smo imali tešku, turbulentnu priču sa Danijelinom bolešću. Umrla je od karcinoma jako mlada, sa 38 godina, a znam je od dvanaeste, trinaeste godine. Rekao sam joj:"Rodićeš mi sina sa mojim ramenima i plavim očima", tako smo se upoznali. U 23. godini dobio sam sina sa njom u Grčkoj, zbog nje podigao najteži korak, izvukao se iz kriminala na neko vreme, da on bude bezbedan...

Objasnio je detaljno zbog čega su albanski kriminalci tražili "glavu" njegovog sina.

- U nekoj tuči sam udario jednog Albanca, napalo me je njih više, a taj je preminuo, podlegao je povredama. Stavljeno mi je to na teret, kao ubistvo iz nehata. Njegov brat i ujak, pošto on nije imao oca, su se zakleli da će meni ubiti sina, znali su da sam godinu dana pre toga dobio sina. Rekli su:"Ne želimo tebi da se osvetimo lično", čak nisu ni mogli, jer sam fizički toliko bio obezbeđen s mojim drugarima, jer sam toliko bio u jeku te ludačke priče, krimi-džimi. Sve su pokušavali, čak sam bio i napadnut dva-trio puta, verbalno. Međutim, tražili su mog sina, išli su u neku opštinu tamo, pogrešnu, hvala Bogu, u Atini... Pod imenom njegovim pisalo je da nema oca, da je poginuo, a da se zove Đukić Lazar, nosio je majčino prezime - rekao je Kristijan, koji svih ovih godina nije bio spokojan.

- Bojao sam se izgleda. On je bio moja kopija, sa plavim očima majčinim. Uvek sam strepeo da ne kažu:"E, to je ipak on", ili da ne dođu do nekog mog DNK uzorka, da uporede sa njegovim... To je moćna porodica, familija koja nikada ne odustaje, imali su par ratova u njihovoj istoriji. Klasični kriminalci, mafijaši. Smatrali su da nema slučajnosti u tome što sam ja uradio, već sin za sina, brat za brata... Hteli su da se osvete albanski, po besi da mi ubiju sina. U Srbiji smo imali kontakt, ali u inostranstvu... Uvek sam mu govorio da, ako ga neko prepozna ili mu kaže da ima sličnosti sa mnom, da se napravi da je hladnokrvan, lud i da kaže:"Mnogi su mi rekli da ličim na tog Kristijana, ali beži, taj kriminalac, ne zanima me, ja sam Lazar Đukić, moj otac je poginuo".

Sada je, kako kaže, miran.

- Ujak i stariji brat su likvidirani. Troje koji su dali besu su mrtvi.

Kristina i Ivana su danas kao drugarice

Dugo se pisalo o skandalu, kada je Kristijan u "Zadruzi" zavoleo Kristinu Spalević, sa kojom danas ima dvoje dece. Zbog nje je ostavio suprugu Ivanu, koja je ostala u Kraljevu da živi sa njihovom ćerkicom Verom, a danas svi sjajno funkcionišu.

- Ova slika je ekskluzivno za vas, ovo je moja curica Vera. To je u Kraljevu pre neki dan, ja, ona, Kristina i Ivana. Ona je porasla, ona je hiperaktivna. Drago mi je što je mnogo dobar učenik, ređa sve petice, likovno na mene i dedu. Kristina i ja smo se potrudili da joj pun kofer poklona odnesemo, bojice i tempere najviše voli. Otišli smo na ručak sa Ivanom, ona i Kristina su pričale kao drugarice, a ja sa mojom ćerkom išao da kupimo maskicu za telefon, šetali mirnim Kraljevom... - rekao je Kristijan i zaključio:

- Drugačije ni ne ide. Znam da sam joj zabo nož u leđa ili srce, zbog toga ću se kajati do kraja života jer sam je osramotio. Ali, zarad te dece i nekog ljudskog odnosa, najbolje da smo u ovakvim odnosima svi i da se slažemo. Dok sam ja živ mogu samo da pomažem svima njima - ispričao je Golubović u "REDakciji" na RED TV.

Autor: Darko Tanasijević