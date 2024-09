Kristijan Golubović će, kako je najavio, biti učesnik nove, osme po redu "Farme" koja će krajem septembra početi sa emitovanjem na Narodnoj TV, u susret čemu je gostovao u emisiji "REDakcija" na RED TV gde se, posle mnogo godina, javno suočio sa Stanijom Dobrojević.

Njihov odnos obeležio je "Farmu 6", išli su od ljubavi do mržnje, a novinari Milica Krasić i Goran Todorović iznenadili su Kristijana kada su najavili Stanijino telefonsko uključenje iz Majamija.

- Izgladili smo odnose, bili smo zajedno uz direktora i direktorku, pomirenje zarad posla i svega, da zakopamo ratne sekire. Ona je potpala pod uticaj baš dušmana koji me ne vole, a ja znam da Stanija o meni ne misli ružno, jer me je upoznala lično i zna da to nije istina što je od drugih čula, a govorila u nekoj ljutini. Drago mi je što prvi put ima nekoga pored sebe, a ne nekoga ko je pušta niz vodu, ko oni prethodni - rekao je Kristijan, a onda se u program uključila i Stanija.

- Kada sam dobila poziv za ovo uključenje, odmah sam se uplašila da nije neka zamka, neko neprijatno iznenađenje, imala sam ih previše u proteklih godinu dana. Međutim, vidim da sam ja iznenađenje, tako da, bolje što je tako. Javljam se u miru da podržim novu "Farmu" i da Kristijanu poželim sreću u novom projektu - rekla je Dobrojevićeva, kojoj se Golubović zahvalio.

- Želim da vidim kako će da izgleda taj projekat, pošto, kako sam načula, razlikuje se od onog u kom sam ja učstvovala. Sada rijaliti mnogo dugo traje, nekada je bilo 3-4 meseca, sebi sam mogla da priuštim taj luksuz da uđem u rijaliti, a deset meseci baš da uđem... To mi više obaveze i život ne dozvoljavaju. Nadam se da će biti interesantno, sve najlepše godine mladosti i naivnosti sam ostavila baš na "Farmi". To je deo moje duše, uvek imam setu na tu "Farmu". Radujem se novom projektu, jedva čekam da vidim kako će sve to da izgleda.

Na pitanje voditelja da li su između nje i Kristijana zakopane ratne sekire, Stanija je u "REDakciji" rekla:

- Što se mene tiče, da. Naš odnos je bio turbulentan. Naša "Farma" je neponovljiva, bili smo tandem, to naše je imalo neko drugo značenje. Naš odnos posle toga ispratili ste u medijima, ali smo izgladili te odnose zahvaljujući Velikom šefu i Velikoj šefici. Nakon tog izmirenja nisam imala priliku ni da ga sretnem, čujem da ulazi u "Farmu" i želim mu sreću tamo i da se dobro snađe - priznala je Stanija, koja nije krila da ju je Kristijan prijatno iznenadio kada je pohvalio njenog partnera Asmina Durdžića i njihovu vezu:

- Prijatno me je to iznenadilo, dobila sam juče link sa Pink.rs, gde je imao koju lepu reč. S obzirom na to da godinama unazad nisam dobila nijednu lepu reč sa njegove strane, prijatno sam iznenađena, nadam se da će tako i da ostane.

- Standža, koliko sam je upoznao, pričali smo tamo i družili se, znam tu njenu životnu priču sa momcima koji su bili mlaki prema njoj. Kada je trebalo da se stane leđima za nju, pravili su neke raskorake, ispadala je veće muško u toj priči. Mića ju je 312 puta sa stolice, iznad njene glave, pljuvao u kosu, govorio ovo ili ono, jedini sam tada ustao i rekao:"Daj, čoveče, da je najgora na svetu, pa je preterano". Do kraja "Farme" smo se držali zajedno - dodao je Kristijan.

Bili zaljubljeni jedno u drugo?

Na pitanja voditelja o prirodi njihovog odnosa i emocijama jedno prema drugom tokom trajanja šeste "Farme", Stanija je rekla:

- Marina Tucaković je napisala pesmu "Glavni akteri" baš na konto naše priče i Kristijana - podsetila je gledaoce Stanija, a potom se oglasio

- Treba da ispoštujem i nju i svoj brak. Čak i da je bilo nešto, sada da pričam... Za mnoge me pitaju da li sam imao nešto sa nekom, ja kažem:"Nisam, Tita mi, Josipa Broza", i onda oni kažu:"E, sad znamo". Uvek napravim sarkazam, šalu, sprdnju. Mislim da nije džentlmenski da jedan mangup, šmeker ide po gradu i govori sa kim je bio, na bilo kakav način - rekao je Kristijan, a Stanija dodala:

- Nacija je gledala, komentarisali su, to je bilo medijski bombastično. Obeležilo je tu "Farmu", bilo je šta je bilo i to je to, svi su gledali, nema šta novo da se kaže.

Autor: Darko Tanasijević