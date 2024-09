Stavila sve karte na sto: Milena priznala da se kaje jer se razvela, pa se osvrnula na teške trenutke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi progovorila o svemu.

- Moj život je jako sadržajan. Čulo se dosta gluposti o njemu, verovatno će biti tako i ove sezone. Ono na šta sam ja najponosnija su moja dva sina. Jedan je završio fakultet, a drugi će tek završiti. Imala sam muža, to je bila jedna velika ljubav. Moja velika greška je što sam okončala taj brak. Možda je ipak to bila moja pogrešna odluka. Fakultetski sam obrazovana, govorim pet jezika. Završila sam mnoge edukacije. Ne bih menjala ništa, jer sve što mi se dešavalo me je oblikovalo kao ličnost. Ja sam iz svog mirnog života, rešila da napravim korak dalje i da branim tadašnju drugaricu koja je bila u rijalitiju. Meni pare nisu bile neophodne, jer ja jako dobro zarađujem kako god da se okrene. Moj prethodni rijaliti nisam izgurala kako hoću, ali sam shvatila mnoge stvari. Pre rijalitija sam mislila da nemam nerava i strpljenja, ali onda sam promenila mišljenje, prvenstveno o sebi - kazala je Milena.

- Da li postoji neko prema kome nisi bila ispravna? - upitala je voditeljka.

- Da, imala sam takvu osobu. Ne bih ja sad to pričala. U jednom trenutku sam imala priliku da se o meni napiše knjiga, ali sam to odbila. Bila sam na psihostabilizaciji, a tada su, kada sam u rijalitiju to priznala, mene nazivali užasnim imenima. To sam uradila jer sam prolazila mnoge životne probleme. Tada sam sebi zamerala jer neke životne udarce nisam mogla da prebrodim, ali sada mislim da je to bila dobra odluka - kazala je Milena.

- Pričala si i o ''pokojnom'' vereniku, da li se toga nerado sećaš? - upitala je voditeljka.

- To je bila nameštaljka za mene. Moram da kažem da se tu radi o dosta stvari, policija je uključena u sve. O ovome ćemo pričati, samo polako - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.