To mi je najveća greška: Ivan na ivici suza zbog narušenog odnosa sa sinom Željkom! Priznao da mu je sve bilo preče od roditeljstva! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi progovorio o svojoj prošlosti.

- Moja porodica je bila jedna jako skladna i fina porodica. Otac je otišao u rat, nikada se nije vratio. Tada je najbitniju ulogu igrala moja majka, koja je ostala sama sa dvoje dece. Bilo je jako teško, jako sam ponosan na nju jer je uspela da nas odškoluje. Nisam davao sebi da se moja majka stresira zbog mene. Nikada mi se nije desilo da se ne javim na telefon. Sam sebi sam tako usadio. Kad sam počeo da se zanimam za žene, to me je i promenilo. Kad sam se prvi put oženio, to mi je najsrećniji trenutak, jer sam ubrzo postao i otac. Moja sreća sa mojom prvom ženom nije dugo trajala. Tada sam bio slomljen, jer me je prevarila. Ostao sam sam, odao sam se poroku, a onda sam ostao i bez majke. Mislio sam da je to kraj mog života, užasno mi je bilo. Rešio sam da sam sebi pomognem u nekom trenutku, ali sam ušao u rijhaliti, gde moje kočnice nisu više bile ispravne. Miljana je zatrudnela tada. Ono što moram da kažem da nisam ponosan jer sam ispred deteta stavio žene i rijaliti. Trudiću se da sve to promenim. Znam da me mnogi osuđuju, ali ja nisam ponosan na to kakav sam bio - rekao je Ivan.

- Bio si u dva braka. Da li si ponosan na to, ili ne? - upitala je voditeljka.

- Nisam preponosan, ali se i ne kajem. U prvom braku sam dao sebe maksimalno. Učestvovao sam u odrastanju svoje ćerke. Bio sam veran. Na drugi brak nisam ponosan, ali sam se trudio. Pomagali smo jedno drugom kroz šest godina, ali nismo osptali - istakao je Ivan.

Autor: S.Z.