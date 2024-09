Gore od od toga ne može: Bebica priznao da se kaje zbog veze sa Miljanom, smatra da je zbog nje zanemario decu! (VIDEO)

Šok!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi progovorio o svemu.

- Ponosan sam jer sam sedamnaest godina razio u firmi kod svog oca. Imam dvoje dece, braj iza sebe. To je moja pobeda - kazao je Bebica.

- Je l' si ponosan na to što si upoznao Teodoru sa svojim ćerkama i što si u dobrom odnosu sa bivšom ženom? - upitala je voditeljka.

- Jesam. Osporavalo se to mnogo, ali sam ja u odličnom odnosu sa bivšom, to je prava istina. Iskreno, jedino što je istina da sam u toku boravka u rijalitiju malo vremena proveo sa njima - istakao je Bebica.

- Je l' nisi ponosan jer si Miljanu stavio ispred svoje dece? - upitala je voditeljka.

- Nikako nisam ponosan. Viđao sam ih jednom mesečno. To je minimum minimuma. Teodora je videla kako mi funkcionišemo. To je bio najgori period u mom životu. Niko me tada nije prepoznavao. Gore od toga ne može - istakao je Bebica.

- Da li se kaješ zbog veze sa Miljanom? - upitala je voditeljka.

- Pa da. Jako je dug period, jako štetan period. Šta je tu bilo, ja to ne znam. Nije mi jasno što sam tako na sve reagovao - kazao je Bebica,

- Miljana je imala veliku borbu za život - dodala je voditeljka.

- Bio sam kontantno uz nju. Voleo sam je, plašio sam se za njeno zdravlje. Ne kajem se iskreno zbog postupaka, ali mi je samo žao momenata kada sam bio odvojen od dece - istakao je Bebica.

Autor: S.Z.