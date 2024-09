Ona je moja svetla tačka: Ša nazvao Mionu dragocenom, pa se osvrnuo na svoje brojne ljubavne kikseve! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Aleksiću Ša, kako bi progovorio o svemu.

- Ponosan sam na to što mi je porodica na okupu. Pored moje karijere, opet to smatram svojim najvećim uspehom. Ne bih sad da nabrajam svoje hitove, jer mislim da se to podrazumeva. Kad se svađaju sa mnom, uvek prozivaju moju karijeru, ali ja se ne obazirem na to. Uskoro izlazi pesma koji smo Miona i ja snimili. Neosporna je moja karijera, skoro tri decenije trajem. Da ne valjam, ne bih toliko dugo trajao. Pored toga sam i rijaliti zvezda, jako sam se istakao - kazao je Ša.

- Da li postoji neki emotivan odnos na koji nisi ponosan? - upitala je voditeljka.

- Da, naravno. Ja se izdvajam iz mase. Mnogo sam inteligentniji od većine, ja to znam. Mene jako pogađa to što moju iskrenu ljubav ljudi vide kao neisrenu, a neke koje su se odavno ugasile, za to misle da su iskrenije. Miona je moj uspeg. Ona me je podigla, ona je moja svetla tačka. Nekih veza se stidim, nisam ni ja imao lepe postupke, ali su neke osobe bile surove prema meni. Doživeo sam i veliki pad, vezano za moj život. Došao sam do velike osude od raznih ljudi. Nakon što sam prevario ženu javno, tada su mi mnogi okrenuli leđa, što se odrazilo na moju karijeru. Ljudima je tada valjalo da me osuđuju - rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.