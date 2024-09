Završio sam u zatvoru: Nikola tvrdi da je bio žrtva prevare od strane bivšeg prijatelja! Ovo je njegova priča! (VIDEO)

Šok!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nikoli Škatariću, kako bi progovorio o svemu.

- Nikada nisam dozvolio da razočaram svoju porodicu. Potičem iz poštene porodice, to je najvažnije. Ja sam treće dete, najmlađi sam - kazao je Nikola.

- Na šta nisi ponosan? - upitala je voditeljka.

- Završio sam u zatvoru, a nije trebalo. To se desilo jer sam bio previše dostojanstven, ali je kratko to bilo. Bio sam žrtva jedne prevare. U pitanju su bile neke pare. On mi nije vratio pare, a onda sam ja prenaglio kad sam popio, dalje neću - istakao je Nikola.

- Čime si se bavio sve? - upitala je voditeljka.

- Bavio sam se poštenim poslovima. Radio sam kao vozač. Moja familija se bavi poljoprivredom, ali se ja nisam video u tome - kazao je Nikola.

- Da li si imao duge ili kratke veze? - upitala je voditeljka.

- Dve duge, imao sam i kretke. Jako poštujem žene, ne želim sa ženama nikad da se svađam. Poštujem ih - kazao je Nikola.

