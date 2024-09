Odluka je pala: Evo ko je nominovan od strane Odabranih učesnika (VIDEO)

Njemu žele da vide leđa!

U toku su 'Nominacije Odabranih', a za Nenad Macanović Bebica je ove nedelje nominovan od strane Odabranih.

- Moram da kažem da sam ja izabrala Ivanu Keneški. Meni je zadatak uspeo jer sam je ona prvi dan već htela da preskoči. Ja ću nominovati Bebicu jer mi je odvratan kao osoba - rekla je Matea.

- Ja sam izabrala jako tešku osobu, to je Miona Jovanović. Ja sam nju odvojila sa strane i rekla sam joj da je bio neki klip iz hotela sa Stanislavom i da mi je on rekao da je podsetim na to. Mislim da je zadatak uspeo jer su se i Miona i Ša nešto svađali, a Ša je poludeo. Što se tiče nominacija, moram da kažem da je to Ivan Marinković. On ne poštuje nikoga, moram to da kažem - rekla je Monika.

- Ja moram da kažem da je meni ovde toliko dobro, kao da su mi falile kamere. Ja sam samo opušten i idem od jednog do drugog, meni je top. Ja sam izabrao Aneli, ja sam bacio tu neku spiku i tu je bilo malo više ljudi koji su se ubacili. U principu Aneli mi se malo unela u facu, ja sam kiksnuo zadatak čim sam ušao. Ja ću nominovati Jelenu Ilić jer sam bio šokiran nakon njihove prepirke, ona je zaplakala prvi put, ja sam je zezao , ona je tu slinavila, kad krenuše reklame i ona osmeh na lice. To je bila takva transformacija - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.