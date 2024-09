Srećne vesti: Samir Ramović ide na transplataciju bubrega!

Bivši učesnik Elite za Pink.rs otkrio najsvežije informacije!

Pevač Samir Ramović nakon napuštanja "Elite 7" zabrinuo je javnost, kada je obelodanio da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Njemu, naime, otkazuju oba bubrega, zbog čega je bilo neizbežno njegovo lečenje u inostranstvu.

Kako je Samir ranije priznao za medije, doktori su mu savetovali transplataciju bubrega, koja bi za njega trenutno bila najbolje moguće rešenje, veliki su izgledi da se ovom zahvatu podvrgne baš u Turskoj.

On je danas sa nama podelio srećne vesti i otkrio da bi transplatacija trebala da se uradi u sredu.

- Dobio sam informacije, ujak će da mi bude donor, pokazalo se sve da može. U ponedeljak idem u ambasadu, a ako Bog da u sredu će da bude transplatacija. Javio mi se čovek iz Bijeljine, bio je tu do samog kraja, hteo je da bude donor, pa se razočarao jer neće on. Osećam se kao da mi on daje bubreg, do kraja života će biti prijatelj moje porodice - rekao je Samir za Pink.rs

Autor: A. Nikolić