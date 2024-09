Stanislav za devojku želi Anđelu Đuričić: Poslao joj šok poruku, pa priznao da li mu je Maja napravila haos u Zagrebu!

Krofak u programu uživo RED televizije obelodanio detalje raskida sa Majom, pa priznao da mu se dopada Anđela Đuričić!

U današnjen izdanju emisije "REDakcija" voditelji Nikola Žugić, Goran Todorović i Sanja Arsić, komentarisali su kao i svakog dana goruće teme iz najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita".

U program uživo uključio se Stanislav Krofak, koji je na samom početku priznao da li je bivšoj devojci Mioni Jovanović putem Monike Stanojkove poslao poruku.

- Gledam šta izađe, šalju mi grupe. Ja se ni sa kim nisam čuo, to nije istina i ja tu devojku ne poznajem. To je izmišljena priča, nisam komentarisao. Ne zanima me niko.

Stanislav je priznao šta se dešava sa Majom Marinković, zbpg čega su raskinuli i da li mu je napravila haos u Zagrebu kad mu je našla poruke koje mu se nisu dopale.

- Ništa. Ne čujemo se, nemamo nikakav kontakt. Nemam ništa protiv nje, završili smo odnos. Ona nije našla dopisivanje sa devojkom, nego sa prijateljom. Ne znam odakle njoj to uopšte. Bilo je vezano za neku devojku, nema veze sa mnom uopšte. Nije bilo haosa, završili smo odnos i to je to - priznao je Krofak.

Krofak je priznao da mu je iz "Elite" najlepša Anđela Đuričić i da bi dao sve od sebe da je smuva kad bi ušao u najgledaniji rijaliti u regionu.

- Jedino mi se tamo sviđa Anđela. Najlepša tamo je Anđela i ako bih bio sa nekim to je Anđela. Ne zanima me šta je bilo pre. Ona ima lepo ponašanje i jako je lepa devojka. Ili moja, ili ničija - poručio je Stanislav Krofak, pa priznao da li je ispratio kakve fetiše ima Anđela:

- Nisam, ali budem pogledao - smejao se Krofak.

Autor: A. Nikolić