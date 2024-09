Fakultet ništa ne znači: Dačo šokirao izjavom, pa progovorio o životu na Kosovu! (VIDEO)

Hit izjava!

U toku je emisija 'Ispovesti elitara'. Današnji voditelj je Milan Milošević. Na redu da izlažu su Dačo Virijević i Elvin Kadrić.

Ja sam oduvek imao sve i ponosan sam što živim u jednoj sredini na Kosovu gde nije baš toliko bezbedno. Mi svakako imamo privatne biznise i ponosan sam na moje zbog svih stvari koje su ostvarili. Upisao sam Ekonomski fakultet, idem u školu pevanja i zbog toga sam došao ovde. Moji nisu ponosni jer sam ostavio fakultet ali ja ne verujem u to, jer danas fakultet ništa ne znači, tako da eto, to je to -rekao je Dačo.

Žao mi je što slušam sve ljude koji su bili zapostavljeni i što smo svi donekle uništeni zbog svojih prethodnih iskustava. Ponosan sam što imam jake glasače i žao mi je što sam bio oštećen par puta, što se tiče poraza to je moja porodica jer su mogli više da mi pomognu, ne bih više ništa spominjao i mislim da sam na dobrom mestu i da će sve biti okej -rekao je Kadrić.

Autor: Nemanja Šolaja