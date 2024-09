Njoj sprema doručak, a ne misli na bebu i mene: Milica na ivici suza zbog Terzine izdaje sa Sofijom: Tri dana nisam jela kako treba! (VIDEO)

Ovo ju je dokusurilo!

Na početku emisije ''Pitanja novinara'' gošća u studiju, Milica Veličković otkrila je koliko ju je povredio flert Borislava Terzića Terze sa Sofijom Janićijević.

- Šta se to desilo? - upitala je voditeljka.

- Mnogi ljudi misle da se ništa nije dogodilo. Moj, već sada bivši verenik je poslao Sofiji srce, što je dovoljan pokazatelj svega. Niko njemu ne može da nametne ono što nije on. On je dao povoda za sve ovo.Ja sam mu skrenula pažnju, on je sve pogazio. Nema ništa više od našeg odnosa. On je znao da se meni neće ovo dopasti, ne znam kako sada radi ovakve stvari. Nisam videla nešto neočekivano, pribojavala sam se ovoga, aki nisam ni slutila da će ovo uraditi. Tri dana nisam jela kako treba. Sprema njoj(Sofiji) doručaj, a ne misli na bebu i mene - kazala je Milica.

