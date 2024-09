Bukti rat bivših supružnika: Jelena tvrdi da nije bila intimna sa Ivanom pred sam početak Elite 8! Nazvala ga lažovom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara.'' Prvo pitanje predstavnik portala Pink.rs postavio je Jeleni Ilić, koja je progovorila

- Kako komentarišeš Ivanove tvrdnje da ste bili intimni pre ulaska u Elitu 8? - upitao je Darko.

- Dobro je to osmišljen otez. Mislim da je to dobro osmislio i opet sam ja ispala naivna. On gazi preko mrtvih, to je ja mislim svima jasno - kazala je Jelena.

- On je delovao veoma samouvereno u to što govori. On je tražio od tebe da ti dokažeš kako ti nije istina - rekao je Darko.

- On sve radi na kvarno, kako bi od mene napravio najgoru. To je sve laž. Znam da bi Ivanu bio pakao da se neki muškarac zainteresuje za mene. Sve mi je jasno - istakla je Jelena.

- Šta ti imaš da se zadržavaš kod Ivana kad si pre rijalitija došla samo po psa Beku? - upitao je Darko.

- Ja sam išla u jedan frizerski salon, koji se nalazi blizu Ivana, tamo gde on stanuje. Namestilo se da smo Ivan, moja drugarica i ja nakon toga seli zajedno, jer je njen muž insistirao. Tako je sve izgledalo - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.