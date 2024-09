Sve laže: Rajačić razotkrio Jelenu, otkrio da su imali intiman odnos u njegovom autu! (VIDEO)

Šok za šokom!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Prokomentarisala si da ti nije jasno što te Ivan juri preko Anđele, a ovamo flertuje sa Brankom - rekao je Darko.

- Na žurci stojim sa Elvinom i gčedam u ogledalo, a on mi je iza leđa - rekla je Jelena.

- Rekla si da se spetljao sa rugobom - podsetio je Darko.

- To nije moj rečnik. Đuskala sam na žurci, a Ivan kipti od besa. Zna da je Kadra moj drug i da nikad ništa ne bi imali. Prišai mu je i rekao mu nešto, krstio se što ja đuskam kao razvratnica. Posle mi ljudi rekli da se ljubi sa Brankom, a mene gleda - objasnila je Jelena.

- Koliko dana je Munja spavao kod tebe u stanu - pitao je Darko.

- Četiri dana - odogovorila je Jelena.

- Kako komentarišeš reakciju Rajačića, kad se poteglo pitanje oko s*ksa - pitao je Tanasijević.

- S njim sam jedino razmenila poruke. Rekla sam da neću da se vređamo - rekla je Ilićeva.

- Uroš možda misli da si folirant, jer sediš na obe stolice - rekao je voditelj.

- Kad smo ušli, Uroš i ja smo imali normalnu komunikaciju. Drugi dan me je već uvredio, da bi ispao šmeker. Rekao je hoće dete sa mnom, ali neću ja - kazala je Jelena.

- Je l' sam pominjao dete, Mateja - pitao je Rajačić.

- To su te fore kao ja sam šmeker. Postao je odvratan. Prao bi se on i napolju, ali te naše stranice su objavljivale da mi se on javljao. Čim je Ivan počeo da me napada, počeo je i Uroš da me ponižava - rekla je Jelena.

- Uroše, kome veruješ - pitao je Darko.

- Jelena sve laže. Priča kako sam ja pominjao dete, pa ja sam to najviše osuđivao prošle sezone. Ovo što ona radi, ja u životu nisam video - rekao je Uroš.

- Koliko je Jelena pala u tvojim očima, kad se rastala od Ivana, pa je opet legla s njim - pitao je Darko.

- Nije ni bitno što je legla, dovoljno je bilo što je otišla kod njega. Parametar za sve mi je ovo što ona radi sad. Ona iskorišćava Marka Zeca, šeta sa Elvinom - rekao je Rajačić.

- Šta je bilo između Jelene i tebe - upitao je Tanasijević.

- Neću da pričam o tome, zaključite sami - odgovorio je Rajačić.

- Da li si preko leta imala s*ks sa Jelenom - pitao je Darko Jelenu.

- Naravno da ne - demantovala je Jelena.

- Imali smo s*ks u Land roveru (Lend roveru) - otkrio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković