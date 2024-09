Izgledaju kao mama i sin: Uroš brutalno udario na odnos Aneli i Mateje, smatra da je prijateljstvo sa Ahmićevom doživelo krah! (VIDEO)

Istorija se ponavlja!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Uroše, zbog čega ti toliko smeta što se Aneli i Mateja zbližavaju - pitao je Darko.

- Svi znaju koliko sam podržacao Aneli i Janjuša i kako se to završilo. Nisam znao da Aneli ima neke simpatije prema Mateji, bio sam u šoku na žurci. Rekao sam da treba da ide postepeno, da treba prvo da porazgovaraju. Ona me je odj*bala, njihova hipotetička veza je smešna. Izgledaju kao mama i sin. Kukala je za Janjušem, a sad odjednom Mateja. Stavljam tačku na taj odnos, odvajam krevete. On je meni Anđelo sa Alieekspresa - rekao je Uroš.

- Ali kakav uticaj to ima na vaše prijateljstvo - pitao je Tanasijević.

- Izbegava me, kulira me - odgovorio je Uroš.

- Toliko si napljuvao Aneli i shvatio da ti nije prijatelj - rekao je Tanasijević.

- Napolju smo bili u super odnosima, upoznao sam njenu porodicu i ona moju. Ovde se udaljava, mislio sam da je čudnjikava jer joj fali Janjuš. Sad više nije ni to jer se muva sa Matejom, sad me je otpisala. Nema gram empatije, ne oseća potrebu ni da razgovara. Samo sam hteo da je posavetujem da ne brza. Bilo mi je šokantno što se muvala i sa Gastozom. Umesto da lepo porazgovaramo, njoj nije ni stalo. Krivo mi je, zgotivila je i moja mama. Zna sve moje teške situacije - rekao je Stanić.

- Hvalio me je, govorio da sam bombona spoj sa Anđelom - ubacio se Mateja.

- Ne želim da učestvujem u podržavanju ove veze, ako je Aneli srećna, neka bude - kazao je Uroš.

- Da li hoćeš da ti Mateja bude novi tata - upitao je Darko.

- To me je i Aneli pijana pitala na žurci, zgrozila me je. Ne jurim očeve, mi smo bili spontana porodica. Janjuš je jedan kakav god da je - rekao je Stanić.

- Ja se njemu nisam ni obratio - dodao je Mateja.

- Rekla sam mu da ne možemo non-stop da se družimo i da mi se ne petlja u druga prijateljstva. Za sve sam ga opomenula, čak nisam htela ni da zajedno spavamo u krevetu - rekla je Aneli.

Autor: Iva Stanković