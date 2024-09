Naslednika planiraju da nazovu po našem najboljem košarkašu! Milica Kemez progovorila o trudnoći: Borina je želja...

Bivša učesnica "Zadruge" i voditeljka Red televizije, Milica Kemez, ovih dana okupirana je brojnim poslovnim obavezama, ali i nadgledanjem radova na izgradnji kuće, koju su nedavno počeli da grade ona i njen suprug Bora Santana.

Kemezova se požalila da nema mnogo slobodnog vremena, a sinoć se pojavila na premijeri predstave "Lu", koja se održala u pozorištu Željka Mitrovića.

- Svaki minut mi je isplaniran. Radim jutarnji, svoju novu autorsku emisiju, onda trčim na plac da proverim kako teku radovi. Sada sam direktno iz salona došla ovde da bih stigla na početak predstave - rekla je Milica, pa otkrila kako teku radovi.

- Za sada smo na kući uradili temelj koji je urađen u mojoj režiji, to moram da naglasim. Kažu da bi to trebalo da bude gotovo do kraja septembra i bio bi red da se završi posle četiri godine. Posle mi predstoje ti unutrašnji radovi - navela je Kemezova, pa otkrila da ona i Bora planiraju i proširenje porodice.

- To nam je svakako u planu, kad se završe te neke ključne stvari do kraja ove godine. Pa od sledeće bi mogli da radimo na tome. Naravno da to priželjkujemo - izjavila je Milica Kemez.

Inače, u emisiji na Red televiziji, Milica Kemez je otkrila da bi volela da dobije blizance, a evo kako bi ih nazvala.

- Volela bih da imam dečaka i devojčicu, blizance. Volela bih da mi se sin zove Mateo, a Bora bi voleo Bogdan. Ja mu kažem to je zbog košarke, a on kaže da nije, ali 100% jeste. A za ćerku mi je lepo Irina - izjavila je bivša zadrugarka.

Autor: Pink.rs