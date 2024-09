Kako rade, dobro im Bog daje: Đedović razvezao jezik o sukobu s Matorom, iskazao najdublje gađenje prema bivšoj drugarici! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Na samom početku emisije ''Pitam za druga'', voditeljka Anastasija Buđić predstavila je svog gosta Marka Đedovića.

On se osvrnuo na rat s nekadašnjom prijateljicom Jovanom Tomić Matorom.

Tvoj privatni život se našao na tapetu. Da li te je to iznenadilo?

- Neki ljudi su davali sve od sebe da me posvađaju sa mojim dragim ljudima. Međutim, moji istinski prijatelji su van rijaliti priče, tako da nisu ni uspeli u tome. Nije me to previše interesovalo. Matora je ta koja je želela da me umeša, ali joj plan nije uspeo. Ona se bori zapravo sama sa sobom, nije ni svesna da joj se desilo sve suprotno od onoga što je mislila. Dokazalo se da ja nisam imamo ništa sa Matejom Car, kao što je Matora govorila da sam s njom imao nekakav dogovor. Dokazano je da sam u pravu. Kako rade, dobro im Bog i daje. Svedoci smo šta su osobe poput nje radile svojim najbližima. Takvi su unakazili unapred dragim ljudima živote - istakao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.