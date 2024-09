Šok: Slađa Blinda ubeđena da Ivan i Jelena imaju dogovor, pa iznela da nove tvrdnje o njihovoj intimi (VIDEO)

Ubeđena!

Slađa Lazić Poršelina ove noći će se useliti u Belu kuću, a sada je kod voditeljke Ane Radulović progovorila o odnosu Jelena Marinković i Ivana Marinkovića za koji smatra da je dogovoren.

Slađo jel moguće sve ovo što se dešava?- upitala je Ana.

- Ovo je sve jedna vrsta dogovora. On je sve već znao, on je znao i kada je ona imala se*sualne sa fitnes instruktorom, pa je ćutao. Istina je da su imali se*sualne odnose Ivan i Jelena u to sam sigurna. Ona je pričala da je on impotentan, ali jednom popije i da ga Bog pogleda. Ja sam samo realna, pričam samo ono što su oni pričali - rekla je Slađa.

Autor: N.P.