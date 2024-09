Šljamušo i otpadu, nisam ja preuzela zauzetog nego ti: Poršelina ubacila u petu brzinu, pa raspalila po Anđeli Đuričić (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ćomi boju.

- Iz nje ne možete izvući ništa konkretno osim te lepote i dobrog fizičkog izgleda. Što se tiče ovog gospodina (Mateje), ja zaista nemam ni protiv koga išta, ja sam samo surovo iskren. To su mi nekako potpuno bezlične energije koje iz ćoška u ćošak ovde tumaraju po kući, možda su oni stvarno dobra bića. Poslaću Mateju, a ostaviti Anđelu, iz dobre namere i jer je Anđela žensko - rekao je Ćomi boj.

- Što se Mateje tiče, on je jedan dobar dečko, ne poznajemo se, nešto smo se malo dopisivali vezano za rijaliti nešto. Mislim da je sličan mom drugu Anđelu, kulturan dečko i normalac. Nisam ispratila kada je bio sa Helgom. Nemam ništa loše da kažem za Mateju, drago mi je što je sa mnomo ove sezone, mogu da vidim kakav je. Smatram da je on muškarac gotivac. Što se tiče folirantkinje Anđele, ona je neko koga sam ja upoznala u šestici. Devojka koja je namazana, premazana, uobražena, bahata, beozbrazna, drska, ona je sebično odbila da mi da krevet. Anđelu ne podnosim organski i osobu koja je obučena ovako, a nemoralna. Okej, govorila si da može svima da se desi, pa sad i njen branioc ovaj što mu je faca kao kravlja p**ka, on je meni rekao da sam ja nemoralna što sam gola, a on je stao u zaštitu Anđele. Nisam ja uzela zauzetog muškarca, nego ona, a onda ga sada blati, a ja sam čula drugačije. Pakosna si, sebična si, obučena jesi, nisi svučena, ali si nemoralna. Šljamuša, otpad, sve najgore mislim o Anđeli. Tebe niko neće oprati ove sezone, pa iako ti ne želiš da se svađaš ni sa kim, ali kao što su rekli isprogramino ponašanje. Svi imamo pravo da pogrešimo, imamo pravo da se promenimo, ali kako fina i čedna, pa onda šestica. Najjača je kada je rekla da je sve namešteno, a pljuvala je sp**mu tamo ispred rehaba, a onda je došla sada podignute glavice. Šaljem Anđelu, ostavljam Mateju - rekla je Poršelina.

- To je od Jelene Ilić, ja nemam veze s tim krevetom - rekla je Anđela.

- Ja sam joj lepo prišla i pitala je za krevet, ona je rekla: "Ne, ne, ne to je Jelenin krevet", to je bilo jer me ne podnosi - rekla je Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić