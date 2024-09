Brutalno: Lepi Mića zaratio sa Slađom zbog Anđele Đuričić, pa uporedio Mateju sa Anđelom Rankovićem (VIDEO)

U svom stilu!

U toku su 'Nominacije' voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići koji je na svoj način prokomentarisao Anđelu Đuričić i Mateju Matijevića. On je sačuvao Anđelu.

- Ne znam zašto Slađa zbog kreveta mora odmah da napada Anđelu? Ne razumem spominje joj spe*mu, pa šta? - upitao je Mića.

- Ja sam njoj sve direktno rekla i to je tako - rekla je Slađa.

- Pa što moraš da spominješ to? - upitao je Mića.

- Pa šta je problem, to smo gledali svi - rekla je Slađa.

- Pa i tebe je je*ao Zola u č*ar, jel si oprala č*mar? - upitao je Mića.

- To nije istina - rekla je Slađa.

- Ma jeli? Ne zanimaš me. Moram da kažem da je Anđela pravila neke greške u prošlosti i to je istina, ali njoj je dovoljno teško što je sama sebe obrukla, zašto joj ljudi to moraju pominjati i dodatno stajati na muku. Ona je osoba koja ne zna da podnese kritikiku i to je činjenica, ona je arogantna i jako drska. Vremenom se neke stvari isprave i to će sve biti u redu. Mi smo se napolju videli ispred moje zgrade i pili kafu - rekao je Mića.

- U što me nahvali - rekla je Anđela.

- Mateju ovde svi predstavljaju kao da je neki svetac, ja ne znam šta je ovo. To je dečko koji voli da je*e, da pije, da izlazi, da trenira. Matejini izbori devojaka su bili jako čudni, neke devojke koje nisu svetice nimalo. Ne znam zašto je to tako, moram da kažem da jeste on dobar dečko, lepo vaspitan i sve to. On me podseća na Anđela Rankovića po ponašanju, ali ne mogu da kažem da dečko nije na mestu, ima svoje ciljeve kojih se drži i to je pošteno. Ja moram da pošaljem Mateju - rekao je Mića.

Autor: N.P.