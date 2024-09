Proradio mu ego: Elvin zamerio Mateji što se ne druže, misli da beži od konkurencije, a onda je Anđela brutalno uzvratila Poršelini (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je Mateja Matijević nominovan od strane učesnika "Elite 8", te je tako ustao kako bi dao završnu reč nakon nominacija.

- Znaš kako , hvala svima na nekim lepim rečima, pozitivan mi je utisak nakon nominacija. Svi su mi, manje više, rekli lepe stvari, zamerili su mi minimalne neke stvari. Nikome ne zameram ko je dobar sa mnom, ljudi znaju i mene i Anđelu, njima ne zameram - rekao je Mateja.

- Ko ti je zamerio bilo šta večeras - pitala je Ivana.

- Moj sin novi (Uroš) mi je zamerio neke stvari, moraće da me prihvati, ne znam šta da mu kažem. Kako ću morati ja njega da prihvatim, tako će i on mene. Družićemo se, probaćemo da se zbližimo - rekao je Matijević.

- Na šta si mislio Kadriću kada si rekao da beži od konkurencije - pitala je Ivana.

- Znam šta sam rekao i šta sam gledao i znam da nisam pogrešio. Nema to nikakve veze sa mnom, samo prosto ja tako osećam, čudno mi je da se nas dvojica ne družimo, a slični smo - rekao je Elvin.

- Zaparalo mi je uši ovo što je rekao da mu je čudno da se ne družimo. Meni je potrebno da se adaptiram iako sam bio dva puta ovde. Meni je svaki rijaliti novi rijaliti, kao da sam prvi put. Istakao sam Elvina da je super momak - rekao je Mateja.

- Ja znam gde sam i šta pričam u svakom momentu i ne želim da budem plitak i da se naklanjam nekome. Imamo zajedničkog druga, možda što se nije otvorio...Malo je neobično da se ne družimo, pa zato. Drž' se onoga što imaš napolju - rekao je Kadrić.

- Nije da se poznajemo, ali imamo zajedničkog druga. Prvi utisak mi je super o njemu - rekao je Mateja.

- Moraš da znaš da ja sve vidim - rekao je Elvin.

Posle Mateje, reč je dobila i Anđela Đuričić, koja će ostati u Beloj kući.

- Očekivala sam da će imati više toga da kažu, ali mi je razumno što nisu jer smo tu sedam dana. Očekivala sam da će da komentarišu šestu sezonu i tu vezu, ja kome sam imala da odgovorim, ja sam odmah odgovorila. Slađa me je vređala, radi to od šeste sezone, ni tada joj nisam odgovarala, nemam potrebe da odgovaram na lične frustracije. Smatram da može sve da se kaže na drugačiji način...Gastoz je naporan, ne volim kada je neko naporan, stvarno ništa drugo, stalno nešto dobacuje. Ne poznajem ga, biće vremena upoznaćemo se, ali nema potrebe da se nešto potencira - rekla je Anđela.

- Šta ti priča, u kom smislu - pitala je Ivana.

- Ne znam, ni ne slušam ga. Tu smo, upoznaćemo se, nema potrebe da stalno dobacuje i da se priča - rekla je Đuričićeva.

- Ne znam odakle je shvatila da sam naporan, jer jedino sa njom i sa Drvetom nisam komunicirao, ako nećeš da se smeješ sa nama, ideš tamo. Očekivao sam da ćeš da me pogledaš bar jednom u oči, ne znam čemu to. Nisi me upoznala jer ti je lakše da popiješ sa Božom kafu nego sa mnom, a kada vidim s kim, onda mi se više i ne pije čaj - rekao je Gastoz.

- Nisam ga slušala, a nekada kada ga u prolazu čujem, kažem da je simpatičan - rekla je Anđela.

