Njoj je ugrožen opstanak u Beloj kući: Evo koja učesnica ima najmanju podršku (VIDEO)

Njena podrška je otkazala!

Ove noći održane su 'Nominacije' i od strane učesnika nominovn je Mateja Matijević, dok je od strane Odabranih učesnika nominovan Nenad Macanović Bebica, a od strane publike Monika Stanojkova.

- Nominovan od strane Odabranih je Nenad Macanović Bebica - rekla je Ivana.

- Nije to meni nešto strano, stalno me nominuju i to je to - rekao je Bebica.

- Sem Bebice i Mateje nominovan je još jedan učesnik iz Bele kuće. Neka ustane Dragomir - rekla je Ivana.

- Pa mislim da se nisam baš pokazao u poslednjih 7 dana - rekao je Dragomir.

- Tebi može da se pridruži i Monika - rekla je Ivana.

- Pa ja mislim da sam se dobro pokazala - rekla je Monika.

- Vama može da se pridruži i Aleksandar Anđelić - rekla je Ivana.

- Pa ne verujem da ja ispadam, imam konflikt sa Bebicom, ali nisam stigao da mu kažem sve stvari - rekao je Aca.

- Keti možeš i ti da se pridružiš - rekla je Ivana.

- Pa krivo bi mi bilo da odem stvarno - rekla je Keti.

- Aca i Keti mogu da sednu - rekla je Ivana.

- Monika je nominovana od strane gledalaca - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.