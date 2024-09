Kristijan Golubović je naredni gost voditelja i reportera Nemanje Vujičića.

Naime, Nemanja je sa Kristijanom razgovorao o akutelnim temama u njegovom životu.

- Ja sam emotivna osoba, sušta suprostnost sam od onoga što se pokazuje. Ja kod kuće ne psujem, ali to ispada onako sa kim si takav si - rekao je Kristijan pa je otkrio da ulazi u Farmu 8:

- Nadam se da ću napraviti svašta nešto, ove godine u Farmu 8 spemniji za nešto lepo. Biće učešće veterana, a to je meni jako značiti, meni treba pacijent jer sam ja doktor. Moja žena strepi da ne bude hoklica, tarabe, ali iskreno neću sada da ispadnem kreten, Kristina to nije zaslužila, ali ona ne sumnja u moju ljubav i moju odanost. Moja žena može da me nađe kad god ona želi, ona mene u metar nađe - govorio je Kristijan.

Kristijan je potom otkrio koliko je Kristina posebna:

- Ona je slična meni, svašta jedno drugom kažemo, ali se volimo. Sada smo opet postali roditelji, pomažemo se oko deteta, oko presvlačenja, previjanja - govorio je Kristijan.

Kristijan se dotakao i svog sina Lazara koji se oženio:

- Nažalost njegova majka nije sa nama, da vidi to. Bajkovito venčanje, ponosan sam na njega. Oni su hteli tu njihovu bajku, da bude tradicija, potrudili smo se, i bilo je prelepo. Njemu je najviše nedostaja njegova majka. Ja nikada nisam mogao da mu nadomestim gubitak majke, koju je gledao kako se muči. Ja sam njega našao taj dan sa njegovim ujakom kako se grle i oboje plaču, plakao sam i ja, a sve nas je mučilo to što Danijela nije tu, njegova majka.

Posle sahrane Bore Čorbe, Kristijan je otišao u Kraljevo sa suprugom Kristinom, kako bi videli njegovu ćerku Veru, a uporedo su se videli sa njegovom bivšom suprugom Ivanom:

- Njih dve su razgovarale bez mene i smejale se. Iskreno meni je to jako drago - govorio je Kristijan.

Autor: N.Brajović