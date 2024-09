Evo na koje sve načine je Marko Zec zarađivao za goli život: Prodavao voće i povrće, a onda završio u spotu ove pevačice (FOTO)

Aktuelni učesnik "Elite 8", Marko Zec, važi za jednog od najvećih zavodnika iz Crne Gore, a ekipa portala Pink.rs došla je do saznja kako je on zarađivao za život.

Marko Zec milionskom auditorijumu TV Pink predstavio se učešćem u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga", kada je ubrzo nakon samog ulaska i ispao odlukom gledalaca, ali je rešio da se ove godine, nakon šest godina, ponovo oproba u rijalitiju i pokaže gledaocima ko je zapravo on.

No, međutim, naglas se hvalio svojim učešćem u spotu pevačice Elektre Elit, jer kako kaže, bavi se modelingom, tj. maneken je bio u mnogim spotovima naših pevačica.

Sada, ekipa portala Pink.rs došla je do saznanja da za život nije zarađivao samo od spotova, već je jedno vreme radio u poznatom lancu trgovine, na odeljenju za voće i povrće.

- Marka sam upoznala pre jedno desetak godina i to u jednoj poznatoj prodavnici, gde je radio na odeljenju voća i povrća u Budvi. On je tamo saletao devojke sa svih strana, čak je i sa mnom krenuo da flertuje, ali sam ja bila s dečkom koji je ubrzo došao, pa mu je bilo glupo. Malo je falilo da ispadne haos jer on nije prezao ni od čega, bio je jako navalentan i udeljivao mi je komplimente na račun mog tela - naveo je izvor za Pink.rs

