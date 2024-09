ALEKS NIKOLIĆ OTIŠLA SA ĆERKOM U MANASTIR! Evo gde je pronašla MIR: Definitivno odlučila da prošlost ostavi iza sebe (FOTO)

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić je nakon burne veze i turbulentnog odnosa sa Filipom Carem, ocem njenog deteta, odlučila da tu prošlost ostavi iza sebe i krene dalje.

Nikolićeva je danas podelila trenutak mira iz manastira Nimnik, gde je provela vreme sa svojom ćerkicom Leonom.

Ona je objavila na Instagramu fotografiju na kojoj je naslednica u naručju, a Aleksandra u opuštenoj, sportskoj odeći, dok sa osmehom pozira u prirodnom okruženju manastira.Nakon što je uložila puno truda da uspostavi korektan odnos sa Carem, Nikoliććeva je odlučila da se okrene svom unutrašnjem miru i vreme provodi sa Leonom.

Podsetimo, Aleksandra je našla novog dečka, te nakon brojnih svađa preko društvenih mreža, Filip Car se nedavno uključio u program u toku emisije "Pitam za druga" na Red televiziji.

Tom prilikom one je reagovao na glasine da je ponovo u vezi sa Majom Marinković, a zatim je prokomentarisao novog dečka njegove bivše partnerke, Aleksandre Nikolić.

"Samac sam već neko vreme, živi se skromno"

- Pročitao sam puno netačnih navoda i glasina, ne samo vezano za nju, već i za druge osobe, ali hvala Bogu ništa od toga nije istina. Samac sam već neko vreme, živi se skromno, ali nekako momački. Treniram, kod kuće sam, život mi nikad nije monotoniji tako da nisam zabavan medijima. Ja nisam sa tom osobom, dok me ne spominje, neću ni ja nju spominjati, nemam potrebu ništa loše da pričam, dobijao sam salvu uvreda od ljudi i mene je sve to zateklo jer ne znam kako je sve to krenulo. Nakon snimka sa treninga krenula je neka poveznica sa Majom - rekao je Filip, pa otkrio da li ga je Maja zvala u poslednje vreme.

- Nije me zvala, niti pisala, čak me ni taj skriveni broj nije zvao, meni je neko namestio da ne primam nepoznate pozive -rekao je Car.

Na pitanje šta se dešava sa Aleks i da li je njegova ruka bila na njenoj Instagram priči, Car je rekao:

- Ni to nije istina, na njenom storiju nije bila njena ruka, mnogi da su na mom mestu ne bi ništa demantovali nego bi pustili da se diže prašina. Ja sam uvek iskren i zaista nemam ništa sa njom. Evo ovom puta pozdravljam Aneli sa kojom su me isto povezivali, želim joj sve najbolje, sve što se pričalo nije istina, mi smo strogo prijateljski nastrojeni i to je sve - naveo je Car i dodao...

"Javio mi se Aleksandrin dečko"

- Javio mi se Aleksandrin dečko i bio je sasvim kulturan. On nije mnogo stariji od mene, tako da je uticao da se spusti lopta, ja sam nezgodan kad neko ide đonom na mene tako da sam stvarno navijao da se digne bela zastavica, mene je čovek kontaktirao i ja sam zaista spustio loptu zbog deteta i svega. Ona je mene ispoštovala u svemu što smo se dogovorili, poslala mi je slike sa detetom i nekako mislim da situacija ide na bolje. Ja ne mogu da uprem prstom na nju što je našla nekog novog, taj neko je jedna zdrava i normalna osoba koja čvrsto stoji i realna je - ispričao je Filip Car u emisiji.

