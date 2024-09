Prvo oglašavanje Izabele Alijoski, Jelenine drugarice, nakon Ilićkinih svađa sa Ivanom: Evo šta je imala da poruči (FOTO)

Aktuelni učesnici "Elite 8", a još malo i bivši bračni par, Marinkovići - Ivan i Jelena, otkako su ušli u novu sezonu rijalitija ne prestaju sa sukobima i iznošenjem prljavog veša.

Ivan Marinković i Jelena Ilić Marinković prvih dana "Elite 8" nisu se preterano raspravljali i svađali, već su bili u korektnim odnosima, da bi samo nekoliko dana kasnije sve isplivalo na videlo. Naime, kako je Ivan rekao, on joj je pozajmio 200 evra kada je prenoćila kod njega noć uoči ulaska u "Elitu", te je istakao da su tada bili intimni.

Jelena je to oštro demantovala, te je skočila u više navrata na Marinkovića i tom prlikom su Belom kućom odzvanjale uvrede. Tokom sinoćnje emisije "Pitam za druga" na RED TV, bivši učesnik "Elite", Marko Đedović, osuo je žestoku rafalnu paljbu po njima:

- Slažem se u potpunosti, ono je teška blamaža. On koristi devojku koja vaginalnom manipulacijom pokušava da spreči da je ne vređa. Verujem mu da je bilo s*ksa, ali jadno je što je to pričao. Dogovorili su se da to ne pričaju, nego da imaju korektan odnosm, uzmu pare i mirno žive zajedno - rekao je Marko između ostalog na RED televiziji, što možete pogledati u nastavku:

E sada se na svom instagram profilu oglasila Jelenina najbolja drugarica, Izabela Alijoski, koja je protekle sezone dolazila u studio kako bi podržala svoju drugaricu, te je podelila ovaj Đedovićev komentar, te se protumačilo kao da je saglasna sa ovim što je on rekao.

