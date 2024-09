Plaši da te Zola ne iskoristi: Uroš opravdao Marijinu reakciju na Miljaninu trudnoću, pa je dozvao pameti! (VIDEO)

Pokušava da je urazumi!

Miljana Kulić i Uroš Stanić razgovarali su o njenom pozivu sa Marijom Kulić.

- A Šta mi je rekla majka - pitala je Miljana.

- Šta si očekivala? Žena je bila u šoku, bila je okej. Nije te vređala - rekao je Uroš.

- Jeste, rekla je da li znap kako se zoveš - rekla je Miksi.

- Ti joj daješ materijal. Je l' podržavala trudnoću sa Ivanom - rekao je Stanić.

- Posle jeste - rekla je Miksi.

- Ona se samo plaši da te Zola ne z*jebe, ne iskoristi. Sama si govorila šta je pričao za prethodnu trudnoću, da dobije 100.000 evra. Zato to žena misli. Ti njega voliš, on tebe ne. Opsednuta si njim. On je svesno pravio bebu s tobom, ne može da govori da ga ne zanimaš. Treba da obleće oko tebe, da te ljubo, mazi i pazi. Treba i da te veri onda. Meni ovo suludo, prošle sezone ga ne zanimaš, sad mu odgovaraš. Je l' se on tebi javio - objasnio je Uroš.

- Ja njemu - odgovorila je ona.

- Sad pamet u glavu - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković