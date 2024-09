U novom izdanju emisije "REDakciju" voditelji Milica Krasić, Zele i Joca novinar ugostili su voditeljku "Elite 8", Dušicu Jakovljević i bivšeg učesnika "Elite 7", Marka Đedovića.

Na samom početku oni su se odmah osvrnuli na saznanje da je Miljana Kulić trudna sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Mi smo srećni, mi dobijamo još jednu bebu, šta hoćete vi? - rekao je Đedović.

- Pročitala sam negde da su radili namerno tokom leta da ne bi niko mogao da se umeša i utiče na nju da ode na kiretažu. Mislim da je njoj bilo teško što nije mogao na video poziv. Ja mislim da Zola stvarno voli Miljanu - rekla je Dušica.

- To su teoretičari zavera koji misle da je Zola hteo da osigura sebi ulazak u rijaliti - rekao je Đedović.

- Kako komentarišete Mariju Kulić - pitao je Joca novinar.

- U celoj toj boleštiji meni je najžalije Miljane jer joj nije dobro, a oni su besni i pijani. Molila me je u šestici da joj pomognem ja da joj unose u apartman po litar vina, kada sam vodio "Nominacije" zaudarala je na vino. Oni su pijani, budalasti i oboleli ljudi, a Miljana je neko ko je zloupotrebljavan i iskorišćavana godinama, ali je to zataškavano. Oni nju maltretiraju, a najveći problem je kada ona novac odnose svom detetu i Zoli, a ne njima, da se ne kupuje ćerkama skupe torbice i Roleksi, a Miljana se oblači u niškim buticima. Šta treba, opet da joj seku matericu? Ja znam letos kada su bili u Kaluđerici u hotelu, znam kakve poruke su bile, Maja se nije protivila, nije imala problem do poslednjeg dana...Marija neće dete jer se plaši da će novac otići kod Zole, njoj čedomorstvo nije strano. Sinoć mi kune sestru na storijima i ostalo...Pošto je rekla da će Miljana roditi degena i da to želi mojoj sestri, ja se na to nisam obazirao, rekao sam joj da je 21. vek, ja verujem da ona nije odmakla iz selendre iz koje je nikla, verujem da može da se ustanovi da li dete ima anomalije - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić