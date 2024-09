U novom izdanju emisije "REDakciju" voditelji Milica Krasić, Zele i Joca novinar ugostili su voditeljku "Elite 8", Dušicu Jakovljević i bivšeg učesnika "Elite 7", Marka Đedovića.

Ovom prilikom, Dušica Jakovljević je otkrila kako gleda na Anu Nikolić, koja je nekada bila Mika Vasić, ali se podrvgla operaciji promene pola.

- Ja sam oduševljena Anom Nikolić. Ja volim kada su ljudi srećni i drago mi je što je srećna u toj ljubavi. Vidim da ima i tu varnica u toj ljubavi. Predivna je. Nije lako proći kroz taj ceo proces, nije lako i nositi se psihički sa tim da je neko bio muškarac - rekla je Dušica.

Ekipa "REDakcije" je u uživo program uključila Radu Vasić, majku Ane Nikolić, te je ona ekskluzivno govorila o učešću svoje ćerke.

- Evo ovako da kažem, kao što svi učesnici imaju pravo i želim svbima sreću, naravno da je tu moja ćerka i moj zet, ona se više ne zove mika, ona se zove Ana. Ja znam šta je rijaliti i treba da bude svađa, raspravke, a ako je aktivna ima opstanak, ako nije, nema opstanak. Ali, ona više nije Mika, ona se zove Ana. Ja se stvarno ponosim s mojim ćerkama, a sa Anom i Ivanom sam srećna i ponosna. Uvrede na ovaj način i ponižavanja, ne postoje više Mika i Giba. Najviše mi ne odgovara Bebica, što ga je Miljana tu dovela, on ostavi svoju decu i svoju ženu, sve znam o njemu, on mi je najviše kriv. Ako imaju šta da je pitaju, oni je pitaju, ona lepo odgovori. Ona nije iskvarena duša, ona je poštena duša. One da su bile takve, one bi se pojavile pred celim svetom i regionom. One su se prikazale da su Mika i Giba, a jadna njihova duša zna kako je bilo njima. Ana je rekla sve o sebi, ništa nije krila, ispričala je svoju priču, a sad kome je to smešno, eto...Šta je on zove Mika? Ona više Mika nije, ona je Ana. Stefan je moj zet, veoma je dobar muškarac i dobar dečko, njegova majka je bila kod mene da isprati svog sina Stefana - rekla je Rada, a onda je otkrila da Stefanova mama, dečka svoje ćerke Ane, nema ništa protiv njihovog odnosa:

- Nema ništa njegova mama protiv, neko od familije ga podržava, neko ne, ali se stvarno vidi da Stefan ne može bez Ane i Ana njega isto voli. Dopada mi se moj zet u rijalitiju, ali je on još plašljiv, ali itekakav jezik ima i zna da priča - rekla je ona, a onda je otkrila kako je prvi put reagovala kada su Ana i Ivana došle s operacije:

- Prvi komentar mi je bio: "Daj sine svuci se da vidim kako ti je", znam da je bila muško i šta je imala između nogu, a sada je žensko, da vidim da li je to dobro. Ona se otkrila, naravno da je imala zavoj i to sve, ja sam to videla. Ja sam se kao majka iznenadila kako je lepo i pravo namešteno - rekla je Rada.

- Imate pozdrave Rado od mog bivšeg supruga Miljuša - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić