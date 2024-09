Doveo je do suza: Ivan totalno izbacio iz takta Jelenu pričom o njihovom intimnom odnosu, ona uplakana izletela iz Bele kuće! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčka' sa Milanom Miloševićem. Ivan Marinković i Jelena Ilić ušli su u žestok sukob zbog neslaganja oko interpretacije njihovog intimnog odnosa, dok je Ivan opisivao kako je to sve izgledalo, Jelena je uplakana napustila emisiju.

- On tvrdi da ti njega provociraš da li je to istina? -pitao je Milan.

- Bolesnik ozbiljan, zamisli da si toliki mučenik da ideš i da patiš za njim. njuška jedna odvratna. Ti ćeš da se ubiješ bez mene, da nisi ovde ko zna pta bi radio, pretio si 50 puta da ćeš se ubiti -rekla je Jelena.

- Je*aću ti majku u pi*ku sad, to je bilo sve pre 3 dana šta te je danas izazvalo -rekao je Ivan.

- Bolesniku, umrećeš od muke, to si uvek u rijalitiju radio, na kvarno dobacuješ i onda ga ljudi prebiju. Tek ćete da vidite šta će da radi, on je toliko podmukao. Jel moguće da mislite da mene zanima sa kim se smuvao bolesnik. Kad je izašao nudio mi je sve živo, hteo da mi kupi patike, plakao je danima kad je saznao da ne želim da se pomirim sa njim -rekla je Jelena.

- Da li si imala se*s sa njim da bi se pomirila? -pitao je Milan.

- On može da izmisli šta hoće, ja sam budala što sam ušla u njegov stan, on je mene navukao da dođem kod njega da me izmanipuliše, u salonu je govorio kako sam najbolja žena i sad može da kaže da mi je pravio dete i to je sad moje krivica. On je meni zajedno sa monstrumom ovim govorio da nikad neću imati dete, isti monstrum kao i ova, odlučila sam ipak da ga tužim jer sa ovim čovekom ne može drugačije. Slobodno ljudi mogu da se podsete da mi je sve govorio još i deset puta gore kad smo bili na početku veze i onda se pita zašto se ovako završilo. Kad me je mama samo jednom podsetila šta mi je govorio ja sam se odma otrezvenila -rekla je Jelena.

Ivane, mene zanima kako ste imali se*s? -pitao je Milan.

U petak smo se videli, ona je imala zakazan neki tretman i rekla mi je kako joj je bilo daleko da ide iz Zemuna u grad i samo mi je rekla da će večeras da spava kod mene, moj odgovor je bio okej. Ona je došla, ja otvorio i ona je prespavala kod mene, u toku noći smo imali se*sualne odnose. Legli smo u krevet, zagrlila me i onda se to desilo, bio je očajnički se*s -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja