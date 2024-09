Gadni ste mi kad vas slušam: Karić osuo rafal uvreda po Jeleni i Ivanu, ona doživela nervni slom (VIDEO)

Dao im iskren savet!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Ivan Marinković i Jelena Ilić ušli su u žestok sukob, te je Miljana Kulić otkrila da je ubeđena da Ivan i Jelena imaju dogovor.

- Ona je sa gradonačelnikom zapalila za Ohrid. Ona ima 3 godine radnog staža i to je radila na trafici i prodavala cigarete. Ona danas priča Kadri mene nešto vređa, ja dolazim i kažem kakav ti problem imaš sa mnom? Ona meni kaže družiš se sa Terzom mojim neprijateljem, ona se družila sa mojim najvećim dušmanima celo leto - rekao je Ivan.

- Od kad si dušmani novinari koji rade svoj posao? - upitala je Jelena.

- Ako neko primeti da ja nju pratim ili provociram nek to i kaže - rekao je Ivan.

- Mislim da je ovo tutu rutu priča. Jedno se priča za ovim stolom, drugo se priča van njega. Iznose ovde neki prljav veš, sad sam joj ispao ja kriv što sam potvrdio. Ivane da li si ti otišao kod nje u rehab? Šta ćeš da ideš posle ove cele priče koje imate - rekao je Karić.

- Zar ti nije logičnije pitanje što ona meni je*e mater? - upitao je Ivan.

- Meni ste gadni kada pričate jedno o drugom posle 6 godina braka. Jelena ti sama znaš svoja dela, ali i loše stvari. Meni je sve ovo presmešno - rekao je Karić.

- Ti si pljuvao Ivane Karića, celom svetu si ih pljuvao. Jel moguće da se Ivan Marinković šlihta Stefanu Karić, ima stav da mu stave - rekla je Jelena.

- Stavio sam ja tebi, al stavljali su ti mnogi - rekao je Ivan.

- Smatram da svako ko ne želi da ima kontakt sa nekim može sve da se zaobiđe. Oni samo pokazuju svoje lice kada pokazuju jedno o drugom - rekao je Karić.

- Oni imaju dogovor, Jelenu je pogodilo to što je on izneo da su imali se*sualni odnos. Ako je prirodna selekcija ta da su se pomirili pred ulazak, zašto onda nisu bili u miru nego u ratu? Ona danas ljubomoriše njemu zbog devojaka. Drugačije je kad on ode u rehab gde je ona sama. Ovo je bolestan i toksičan odnos, a oni će se na kraju pomiriti. Moj odnos sa Zolom je bolestan, ali mi smo deca za njih. On ne može da pređe preko toga što je ona opštila sa Urošem ili Munjom. Ona ide onom taktikom sindrom žrtve - rekla je Miljana.

- Borba je da li će Ivan ili Miljana biti žrtva svake sezone - rekla je Jelena.

- Ona hoće da ispadne žrtva i zato plače. Možda su se dogovorili da ovako glume, ljudi su spremni da rade sve zarad honorara - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.