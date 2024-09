Ugledao leš svog najboljeg prijatelja! Đedović jedva smogao snage: Osećam se kao da je pola mene umrlo...(VIDEO)

Priča koja će vas ostaviti bez teksta!

Marko Đedović je u emisiji ''Iza zatvorenih vrata'' u sklopu portala Pink.rs, otkrio autorki i voditeljki Snežani Zindović detalje iz svog života, koje javnost do sada nije imala priliku da čuje.

On je smogao snage i progovorio o gubitnu dragih osoba, a neki od tih gubitaka, pratile su velike tragedije.

Đedović nije krio da su na njega stravični događaji u kojima je izgubio ljude koje voli, ostavili neizbrisiv trag, što je bilo ključno u njegovoj promeni.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

- U treću smenu su mi doneli druga mrtvog dok sam radio kao medicinski tekhničar. Pored njega, tu je bio osamnaest streljanih momaka. On nije streljan, ali je imao saobraćajnu nesreću. Nisam mogao da verujem. Drmao sam ga, nisam mogao ni da zaplačem od šoka koji sam doživeo. Od tog trenutka ne volim da slušam loše vesti, ali mi se desila još jedna loša situacija u životu, a to je bilo kada sam saznao da mi je preminula najbolja drugarica. To je bilo dok sam boravio u rijalitiju. To je jedan takav udarac u mom životu...osećam se kao da je pola mene umrlo- kazao je Marko.

Autor: S.Z.