Trudna Miljana će doživeti nervni slom! Zola ima devojku u Švajcarskoj, njegov drug Ivica u REDakciji priznao sve!

U "Eliti 8" se sve prokrenulo otkako je u nedelju Miljana Kulić saznala da je trudna sa Lazarom Čolićem Zolom, o čemu je bilo reči i u današnjem izdanju "REDakcije" na RED TV.

Sanja Arsić i Nikola Žugić uključili su Zolinog druga Ivicu Artmagića u program, koji je dao svoj sud:

- Nisam se čuo sa Zolom. Posle onog javljanja jesmo se nešto malo čuli, ali šta ja tu imam da kažem... To je njegovo. Ništa od toga ne bi bilo da nije on hteo, da nije Miljana htela. Kod nas se kaže da je dete Božiji dar, ko sam ja da sam protiv Božije volje? Oni imaju moju podršku, mada uvek su oni meni bili na promatranju. I kad imaju moju podršku i kad je gube, sve je to do njih. Koliko sam video, Zola nije bio iznenađen. Čim nije bio iznenađen, izgleda da je Zola znao za sve to! - rekao je Ivica.

Nije mu se dopao način na koji je Marija Kulić te noći razgovarala sa ćerkom Miljanom.

- Gledao sam taj razgovor. Dok je pričala sa Marijom, u meni se nešto probudilo da joj ja dam podršku zbog tog Marijinog poteza, uvek su se takve stvari odlučivale od strane Marije, da li će roditi ili neće roditi... Marija je donosila uvek odluku. Miljana ima dovoljno godina i treba da donosi odluke u svom životu, pitaju se Miljana i Zola, a ne Marija. Znam jednu stvar još, Zola je javno rekao da nije nikada čuvao nijednu osobu sa kojom je vodio ljubav - zaključio je Ivica u "REDakciji", pa otkrio šokantnu informaciju.

- Zola je pre Miljaninog ulaska u "Elitu" već našao devojku, ja ne znam kakva je ni ko je. Zola je trenutno u Švajcarskoj. Trenutno se vratio u Švajcarsku, šta se sada dešava gore trenutno, ja ne znam, ali nazvaću ga da vidim o čemu se radi. Tu noć nije želeo da prihvati video poziv, zato mislim da se vratio kod te devojke. Ta devojka je iz Banja Luke, to je kratka veza. Iz Austrije, gde je bilo sa Miljanom, otišao je u Švajcarsku, pa... - objasnio je Zola, na konstataciju voditeljke da joj je Zola poslao poruku da ne može da se javno oglašava "jer je situacija ozbiljna".

Autor: Darko Tanasijević