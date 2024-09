Na teškim mukama: Učesnici biraju osobu koja po njihovom mišljenju treba odmah da napusti Elitu, a svoj glas možete dati i vi (ANKETA + VIDEO)

Biće burno!

Na adresu Bele kuće stiglo je još jedno pismo Velikog šefa, a učesnici su dobili novu anketu i novi zadatak.

- Draga Elito, u Elitu se uselilo vas 60ak i nadamo se da ste se do danas svi međusobno upoznali i stekli utiske jedni o drugima. Sada je vreme da čujemo ko se po vama apsolutno nije snašao u Eliti odnosno ko po vama zaslužuje da već danas napusti rijaliti. ​Neka svako od vas ustane I navede ime jednog učesnika koji po njemu ne zaslužuje da provede više ni jedan jedini dan među vama i razloge zbog čega tako misli. Dakle, obrazložite svoje mišljenje na ovu temu. ​Svi morate navesti po jednu osobu, ali pošto imate prilike da navedete samo jednog učesnika koji se nije snašao ni prilagodio i po vama treba odmah da napusti rijaliti, dobro razmislite ko će to biti pre nego sto izgovorite ime te osobe. Ne zaboravite da je u Eliti sve moguće i da nakon ovog glasanja može svašta da se dogodi. Takođe je veoma važno da znate, da odgovori kao što su “nema”, “ne znam”, “ne mogu da se setim” itd nisu prihvatljivi isto kao što je zabranjeno navesti sebe. ​Veoma je važno da izrazite svoje lično mišljenje, dakle ko se po vama lično nije snašao. Ne obazirite se na tuđe komentare, na to za koga drugi glasaju, niti se vodite tuđim mišljenjem. Strogo je zabranjeno sam se prijavljivati za ovo glasanje, isto kao što obrazloženje da ta osoba za koju glasate sama ne želi više da bude učesnik nije adekvatno. Tokom ovakvih izbora neophodno je da budete iskreni, otvoreni i da gledaoci ali i svi ostali učesnici čuju vaše lično mišljenje. Dakle jasno i konkretno odgovorite na pitanje ko po vašem ličnom mišljenju već danas treba da napusti Elitu i zbog čega? Pozdrav, Veliki šef.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: N.P.