Ne zna gde će pre: Džordi ne želi da legne pored Gruje jer se plaši straha od priča ukućana (VIDEO)

Odbila ga ponovo!

Jordanka Denčić Džordi došla je ipak do kreveta Nikole Grujića Gruje, te mu je tom prilikom otkrila da ne želi da legne pored njega kako se ne bi pokrenule spekulacije da joj se dopada.

- Gorim što sam je pitao - rekao je Gruja.

- Jer te je odbila...Ona će sada da misli da hoćeš da je napraviš ljubomornom. Neću da spavam s tobom - rekla je Džordi.

- Nemoj da pričaš to da spavaš, ispada kao... - rekao je Gruja.

- Ne mislim na to, nego da ležim pored tebe...Ja znam da će to da bude sada priča kako ja tebe masiram. Ja sam je pitala iz sprdnje za spavanje, rekla je može, ali ona zna da sam ja to pitala iz sprdnje - rekla je Džordi.

- Ne mogu da slušam te rečenice, reci šta želiš - rekao je Gruja.

- Ne želim ništa...Ti si sada promenio mišljenje zato što ti je ona udarila nogu - pitala je Džordi.

- Laku noć - rekao je Gruja, a onda se okrenuo kako bi ga Džordi masirala.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić