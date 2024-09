Hitno oglašavanje Site Ahmić: Evo šta kaže za Anelinu vezu sa Matejom Matijevićem

Tokom prošle noći i fenomenalne žurke koja se održala u Eliti 8 Aneli Ahmić i Mateja Matijević su uplovili u ljubavnu vezu.

Kako su od početka Elite 8 njih dvoje bliski, mnogi su to i očekivali, a Aneli i Mateja su se prethodne noći prepustili emocijama, te je pao prvi poljubac u kazinu, da bi nakon toga nastavili da razmenjuju nežnosti u njegovom krevetu.

Tim povodom za Pink.rs se oglasila Anelina sestra Sita koja je otkrila kako gleda na Anelinu vezu sa Matejom:

- Ne želim da se oglašavam, niti ću se nakon toga oglašavati nakon ovoga. Što se tiče Aneli, ona moju podršku ima, ja sam uvek uz nju. Što se tiče borbe, svađanja, kao prošle godine, to više neću raditi, niti mi pada na pamet. Ja sam jasno i glasno dala svoj stav da vezu nećemo podržati u rijalitiju - rekla je Sita pa je dodala:

- Jednu vezu smo podržali, a to nam se obilo o glavu. Aneli jeste slobodna žena, i treba da se zaljubi, ali lično smatram da Mateja nije za nju, on je dosta mlađi od nje, a ja lično smatram da se momak ne traži u rijalitiju i da bilo koji momak bude sa njom tamo, neću to podržati. Nemam ništa protiv Mateje, ali ne sviđaju mi se neki njegovi postupici, neću iznostiti situacije, ali to je moj stav. Aneli podržavamo, ali ne i odnose, ni veze u rijalitiju, dok je ona srećna, dok nema suza, plača, vriske, za sada smo okej, iako tu vezu ne podržavamo, ali nećemo smetati i nećemo se mešati sve dok je ona srećna - dodala je Sita.

Autor: N.Brajović