Anđela popušta, Gastozu porasle šanse: Najavila kafu sa njim, Uroš jedva dočekao da ocrni Mateju i Aneli! (VIDEO)

Nisu štedeli reči!

Naredni gosti u emisiji "Amnezija" kod voditelja Danijela Dujkovića Munjeza i Bore Terzića Terze su Anđela Đuričić i Uroš Stanić, koji su komentarisali vezu Aneli Ahmić i Mateje Matijevića.

- Izgleda da joj je ritual da me odj*bava kad joj ne trebam. Ja sam bio u Sarajevu, igra se sa njenom ćerkom, upoznao joj porodicu. Neću da je pljujem i gazim. Pitam se da li se pomirila sa mnom zbog Janjuša ili joj je ovde trebala pomoć.... ako je Mateja Matijević razlog onda je to presmešno - govorio je Uroš.

- Meni su oni super. Mića je hteo da vidi da li je nešto tu ostalo, jer se naglo preseklo. Ja sam rekla da mislim da će oni da ušđu u vezu i drago mi je da jesu. Meni su omni super. Nema ništa sa moje strane, meni su oni super -

- Smešno mi je kad ih vidim, kao majka i sin su. Ovo je inat, a Mateja je iskoristio da bude u priči. Ne vidim ih na duže staze, baš su mi fuj. Aneli ima ćerku i 35 godina, ne ide mi uz nju. On neće moći da iznese Aneli - dodao je Uroš.

Anđela je progovorlila o odnosu sa Gastozom.

- On je simpatičan. Desilo se na nominacijama, jer stalno dobacuje, a trebao mi je fokus. To je bilo to. Iznervirala sam se - rekla je ona.

- Da li ćete da popijete kafu? - pitao je Terza.

- Sigurno hoćemo - priznala je Đuričićeva.

- Ja vidim da njoj Gastoz mami osmeh na lice, uporan je. Ja ću njima da pomognem. Mateja i Aneli su bljak, ali' Anđela i Gastoz mi idu zajedno - govorio je Uroš.

- Ja sam tebi ovo zabranila. Ovo je njegovo mišljenje ima pravo da radi šta želi - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić