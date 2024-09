Imala šta da kaže: Ivana Šašić nikad brutalnija o odnosu Ša i Mione, evo šta je zamerila reperu

Današnja gošća RedAkcije je pevačica Ivana Šašić.

Voditelji Zele, Joca Novinar i Sanja Arsić ugostili su bivšu zadrugarku i pevačicu Ivanu Šašić koja je komentarisala ljubavni odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

Ivana je otkrila da sumnja da Ša i Miona na neki način imaju dogovor kada da se posvađaju, ali da sumnja da će oni tek pokazati svoje pravo lice:

- Njih dvoje su mi tako programirani. Posvađali su se u danu kada izlazi pesma, a pored toga, tu se krije svašta, ako ona pravi preko njega karijerju, mora da shvati da ona ne može da peva, nije za to, a on, pa on je sebi pokvario sve. Ša je bio institucija kada sam ja krenula da pevam, a sada, pa sada vidite šta je - rekla je Ivana pa dodala:

- Ona se uselila kod jednog, pa se prebacila kod drugog, pa će kod trećeg, od Stanislava do Ša pa ko zna kod koga - dodala je Ivana.

Autor: N.Brajović