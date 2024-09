Skinuli mu masku: Bebica totalno raskrinkao Uroša Stanića, dokazao da ipak nije Anelin prijatelj? (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nikoli Grujiću Gruji.

- Rekao si Terzi da jedva čekaš sve sa novom devojkom, kako tako Mima pade u zaborav a ostavio si ženu zbog nje - glasilo je pitanje.

- Sve što sam rekao posle žurke je bio inat, rekao sam njemu da on prenese Munjezu, pa Munjez njoj - rekao je Gruja.

- Ja neću da budem Rajačić iz prošle sezone, on je direktno uticao na brak Ivana i Jelene. Najgori sam, pa sam najgori, ali sam rekao da mi nije prijatno da ispada. Ja vidim da patiš i da voliš i sad kao ja šmeker - rekao je Munjez.

- Rajačić uvek skuplja Munjine otpatke, tako je bilo prošle sezone, tako je bilo i sada - rekla je Kačavenda.

Milan je sledeće pitanje pročitao Urošu Staniću.

- Uroše, čoveče Božiji, zašto si tako opsesivan prijatelj, nisi ti Anelin tata da joj određuješ s kim će da se druži, čim ti se ne posveti odmah ideš okolo psuješ je i pljuješ je - glasilo je pitanje.

- Nisam opsesivan, posesivan sam i u ljubavi i u prijateljstvu, ja ne upotrebljavam psovke, to nije u mom maniru. Ja samo širim ljubav, hvala Bogu da je sada prekinuto to prijateljstvo na vreme, neka ona nastavi svojim, ja ću svojim putem. Neću da pričam o njenoj tzv. ljubavi, pošto veza nije, sa Matejom. Ja sam se otreznio, ja sam dao šanse i dovoljno sam joj prelazio preko mnogo stvari i to je to - rekao je Stanić.

- Znam da me pljuje na svakom ćošku, ja sam njega nekako prihvatila, govorila sam svima da se promenio. Imala sam dogovor da mi ne brani da se družim s ljudima i da je najbolje tako, on je meni obećao da će tako biti, što se ispostavilo da tako nije. On bi voleo da ja budem s nekim s kim on želi - rekla je Aneli.

- Ja sam samo sugerisao i rekao sam moje mišljenje...Ti ćeš biti Munjez na sudu zbog stvari koje si mi radio, ja nisam aždaja koja brani, ja sam sugerisao stvari koje su mi bile sulude, a to je da se sa Rajačićem liže i to za Mateju - rekao je Uroš.

- Uroš je prošle godine bio posesivan, družio se sa Aneli i napolju i predstavlja kao strašno prijateljstvo, a doziva Janjuša, a znamo da ga organski ne podnosi, pravio je ovde s njim klipove i ismevao ga. Ti nisi nikakav prijatelj i ti ćeš da kažeš sve - rekao je Bebica.

- Bebica je osoba koja je čekala da Miljana ima s**s sa Zolom da bi imala sa njim - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić