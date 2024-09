Najvažnija životna odluka: Ana Nikolić progovorila o operaciji promene pola, pa otkrila da li je pre imala veze sa muškarcima! (VIDEO)

Potez koji joj je promenio ceo život!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Popiti čaj s nekim ne znači muvati se, Opusti se i popij čaj - pročitao je Milan.

- Znam, nisam imala vremena - odgovorila je Anđela.

- Nisam ni došao do toga da je pitam koju čaj voli - rekao je Gastoz.

- Ja ne pijem čaj generalno, tako da ništa od toga - rekla je Đuričićeva.

- Pitanje za Anu Nikolić. Je l' si srećna što si promenila pol? Meni se ne sviđa ta tvoja promena - pročitao je Milan.

- Ne mora svako da se sviđa, bitno da sam ja srećna i voljena - odgovorila je Ana.

- Kad si se operisala - pitao je Milan.

- To je bilo sedmog decembra 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali pre 2-3 godine, kad se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, platili smo sami operacije. Dobro se unovčio rijaliti - rekla je Nikolićeva.

- Tvoja mama je rekla da ste imale momke - rekao je Milošević.

- Imale smo momke, ali kao žene. Nisam imala odnose, nisam se osećala kao ja. Stefan nije moj prvi dečko, imaal sam dugu vezu od dve godine - kazala je Ana.

Autor: Iva Stanković