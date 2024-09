Ona je niskomoralna: Marko Stefanović urnisao Mimas zbog veze sa Rajačićem, evo šta kaže za Gruju

Ne može da je gleda više!

Marko Stefanović za Pink.rs oglasio se nakon što je Milena Šarac Mimas uplovila u vezu sa Urošem Rajačićem, ostavivši Nikolu Grujića Gruju posle tri godine veze.

Podsećanja radi, Marko Stefanović je dobar drugar sa bivšim ljubavnim parom, te se upravo zbog toga oglasio za naš portal i žestoko opleo po Mimas.

- Moje veliko razočarenje za tu osobu, mislim da se jako zaigrala i da u će u toj igri na kraju i pokazati ko je zapravo, odnosno koliko je niskomoralna i koliko joj ništa nije sveto. Tri godine je izbrisala za balavljenje sa nekim pubertetlijom kojeg žena od 40+ godina provali i da pedalu. On posle toga naravno dođe tamo gde može, takođe ne opravdavam Gruju koji je legao pre toga sa devojkama i dobio nagon za nekim masažama, ali blaže mi je to što je uradio on. To se može nazvati nekim inatom, a ovo što je uradila Mima to nije inat, to je zloba, pokvarenost i obični što kaze Jovana Jeremić seljačizam, ali za mene je ovo dro*izam - poručio je Marko Stefanović.

